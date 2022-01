Le processeur Intel Alder Lake-P haut de gamme pourrait être un concurrent sérieux de l’Apple M1 Max

Comme nous l’avons répété dans d’autres articles, le segment du matériel devient de plus en plus intéressant, car un scénario curieux est tissé de plusieurs équipements nouveaux et puissants en concurrence les uns avec les autres pour se faire une place sur le marché et attirer l’attention des consommateurs.

Ainsi, selon de nouvelles rumeurs, les prochains processeurs haut de gamme d’Intel Alder Lake-P, que la marque devrait dévoiler dans les prochains jours, pourraient être de solides rivaux du puissant Apple M1 Max SoC, introduit en octobre.

Intel Alder Lake-P contre Apple M1 Max

Selon de nouvelles rumeurs venant du leaker Raichu (@OneRaichu), considéré comme une source très fiable dans le monde de l’industrie, le processeur haut de gamme Alder Lake-P d’Intel pourrait rivaliser avec l’un des derniers SoC d’Apple, le M1 Max.

L’Alder Lake-P est la gamme de processeurs basse consommation pour ordinateurs portables, avec un TDP d’environ 28W. L’Apple M1 Max a une consommation d’énergie comprise entre 40W et 45W.

Raichu indique ensuite que le modèle phare de la gamme Alder Lake-P peut rivaliser avec la puce à la pomme dans les tests de performances les plus populaires tels que le Cinebench, Geekbench ou SPEC.

Le processeur haut de gamme sera le Intel Core i7-1280P qui possède 14 cœurs et 20 threads. Les cœurs sont divisés en 6 cœurs haute performance (P-Core) et 8 cœurs basse énergie (E-Core). Il offrira également une fréquence de base de 2,00 GHz et Turbo de 4,70 GHz.

Mais bien qu’il ne s’agisse que d’une rumeur, nous pourrions très bientôt avoir des données plus réelles et officielles à ce sujet. En effet, Intel devrait présenter la gamme Alder Lake-P lors du CES 2022, même s’il a déjà annulé sa présence physique à l’événement technologique, en raison du nombre croissant de cas de COVID-19.

De plus, comme cela s’est produit en mars 2021, il est également probable qu’Intel fasse quelques commentaires comparant ses processeurs et ceux d’Apple, en soulignant, bien sûr, l’Alder Lake-P. Cette attitude « plaisante » envers la société de Cupertino a commencé après qu’Apple a cessé d’être le partenaire d’Intel et a commencé à développer ses propres puces. Ainsi, le constructeur veut montrer que son architecture x86 est meilleure qu’on ne le pense.