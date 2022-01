20 véhicules électriques qui feront parler en 2022 – Partie 2

Il y a de plus en plus de marques qui parient sur le segment des véhicules électriques et, comme prévu, en 2022 la saga continue. Cette année sera une année reine pour l’électrification des voitures et aura des sorties qui nous laisseront bouche bée.

Par conséquent, nous apportons aujourd’hui la deuxième partie de la liste des véhicules qui en 2022 seront certainement dans de nombreuses conversations.

11. Ramassage GMC Hummer EV

Une voiture électrique facilement identifiable. Le SUV (Sport Utility Vehicle) qui vous emmènera partout, et ses trois moteurs électriques sont capables de transporter de grosses charges. Dans le teaser, on voit les performances du Hummer EV sur la neige, les routes de montagne et le désert.

Cette vidéo présente également quelques faits et chiffres de ce puissant véhicule.

12. Genèse GV60

Il rejoint la classe un peu moins luxueuse, mais propose une grande variété de modèles. La Genesis GV60 est la troisième voiture électrique née de la plate-forme E-GMP du « Hyundai Motor Group ».

La gamme se compose de versions à propulsion arrière ou à quatre roues motrices, à partir de 228 chevaux et avec une autonomie allant jusqu’à 451 kilomètres.

13. Hyundai Ioniq 5

Un véhicule électrique avec de nombreuses caractéristiques attendues de la marque, mais avec un extérieur complètement nouveau. Le lancement peut être plus tôt que prévu. Il existe une large gamme de modèles avec une autonomie de 380 à 480 km.

14. Kia EV6 – nom fort dans cette liste de véhicules électriques

Semblable à la Hyundai Ioniq 5 à bien des égards, la Kia EV6 est la première voiture électrique de la marque sud-coréenne construite sur la nouvelle plate-forme modulaire globale électrique (E-GMP). L’architecture est exclusivement destinée aux véhicules électriques en collaboration avec Hyundai.

Les véhicules équipés du système E-GMP pourront prendre en charge des batteries 400 V ou 800 V et les charger jusqu’à 80 % en seulement 18 minutes.

15. Mazda MX-30

Un autre constructeur automobile bien connu fait son entrée sur le marché des véhicules électriques avec le MX-30. L’autonomie est faible (160 km), et ne sera dans un premier temps en vente qu’en Californie. Cependant, de bonnes avancées sont attendues à l’avenir.

16. Lucid Air – fort dans la gamme des véhicules électriques

Si vous pensez que Tesla est la seule marque à proposer un tramway élégant, attendez de voir le Lucid Air. Non seulement il est visuellement attrayant, mais il est susceptible d’établir une nouvelle norme en matière d’efficacité énergétique avec une autonomie estimée de 725 à 836 km.

Les livraisons des premières unités ont déjà commencé et il y en a qui ont déjà cette machine !

17. EQB et EQS – deux véhicules électriques de Mercedes

Mercedes prévoit de lancer une série de nouveaux SUV dans les années à venir. L’EQB est la variante électrique du GLB, mesurant 4,7 m de long et disposant de 7 places.

L’autonomie est de 419 kilomètres. L’élégant EQS semble avoir repris certaines des suggestions de conception du modèle S de Tesla.

18. Rivien R1T

Pouvant transporter jusqu’à cinq passagers, il est conçu pour être aussi confortable sur les chemins de terre que sur les routes pavées. Le Rivian R1T est équipé de quatre moteurs électriques, chacun d’une puissance de 147 kW.

Trois options de batterie seront proposées :

180 kWh qui devraient offrir plus de 650 km d’autonomie par charge ;

135 kWh offrant plus de 480 km d’autonomie par charge ;

105 kWh qui offriront plus de 370 km d’autonomie.

19. Recharge Volvo C40

Le premier modèle tout électrique de Volvo basé sur la plate-forme CMA. Quatre roues motrices avec une autonomie de 340 km.

20. Subaru Solterra

Cette puissante Subaru EV offrira la traction intégrale comme d’habitude. Frère du Toyota bZ4X, c’est le premier véhicule 100% électrique de la marque géante japonaise.

Il est prévu de sortir en 2023, mais qui sait, nous n’aurons pas de surprise et il sortira plus tard cette année !

