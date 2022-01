Le superordinateur de l’université de Kyoto perd 77 To de données après un échec de sauvegarde

Vous êtes-vous déjà demandé ce que cela ferait de perdre « seulement » 1 Go de données de votre ordinateur personnel ? Ce serait certainement une situation qui le ferait perdre la tête pour même y penser. Imaginez maintenant ce problème, mais à grande échelle.

Et c’est ce qui s’est passé récemment à l’université de Kyoto au Japon : à cause d’une erreur de sauvegarde, le supercalculateur de l’institution a perdu environ 77 To de données !

L’université de Kyoto perd 77 To de données

L’université de Kyoto est l’une des principales institutions de recherche du Japon. Cependant, l’organisation est en mauvaise posture après qu’une erreur de sauvegarde a entraîné la perte de 77 To de données. En particulier, environ 34 millions de fichiers ont été perdus, appartenant à 14 groupes différents de chercheurs utilisant les services de superordinateurs de l’université.

L’institution s’appuie sur les systèmes informatiques Cray de Hewlett Packard et un système de stockage ExaScaler de DataDirect. Pour l’instant, il n’a pas été précisé quel type de fichiers ont été perdus ou quelle était la cause réelle de cette erreur de sauvegarde, mais l’université a déclaré que le travail d’au moins quatre groupes différents ne peut pas être restauré à nouveau.

Selon BleepingComputer, la recherche avec supercalcul n’est pas du tout bon marché, coûtant des centaines d’euros de l’heure pour fonctionner. Et l’événement malheureux à l’université de Kyoto, qui est l’une des écoles les plus prestigieuses du Japon et qui reçoit des financements importants, a été annoncé par l’institution à la mi-décembre.

Hewlett Packard Japan, GK aura publié un rapport dans le cadre de l’annonce officielle de l’université. Selon l’établissement :

Chers utilisateurs du service informatique, aujourd’hui, une erreur dans le programme de sauvegarde du système de stockage a provoqué une panne où certains fichiers ont été perdus dans /LARGE0. Nous avons arrêté de traiter le problème, mais nous avons peut-être perdu près de 100 To de fichiers et nous étudions l’étendue de l’impact.

C’est vraiment une situation regrettable, mais ce n’est malheureusement pas un cas nouveau, s’étant déjà produit, bien qu’occasionnellement, dans d’autres situations de différentes organisations.