Un jeu en ligne vous permet de dépenser la fortune d’Elon Musk pour tout ce que vous voulez

L’héritage actuel d’Elon Musk est, sans aucun doute, civable. Après tout, la fortune d’un millionnaire ne cesse de croître et ses idées et ses réalisations alimentent visiblement son portefeuille. Qui ne voudrait pas avoir la possibilité de dépenser près de 200 milliards de dollars pour tout ce qu’il veut ? Eh bien, ce jeu en ligne vous permet de dépenser la fortune d’Elon Musk pour tout ce que vous voulez.

A votre disposition sont 196 milliards de dollars.

Un nouveau jeu vous permet de dépenser la fortune d’Elon Musk sur les articles que vous souhaitez. Bien que ce soit une blague, les plus sensibles peuvent être choqués par la quantité de choses que leurs près de 200 milliards de dollars peuvent acheter.

Plus tôt cette année, un jeu similaire est apparu avec Jeff Bezos. Cependant, moins d’un an plus tard, et bien qu’il ait enregistré plusieurs gains, la montée en puissance d’Elon Musk est plus importante. Dans ce nouveau jeu, vous n’avez pas du tout besoin de gagner de l’argent, pensez simplement à ce que vous aimeriez le dépenser.

Des fruits, des robes, des cosmétiques, des voitures, de l’art, des animaux, des objets de toutes sortes à un vaisseau spatial, tout peut être ajouté au panier, dans la limite de 196 milliards de dollars.

En mai, CNBC a rapporté un jeu similaire qui utilisait également le nom et la fortune d’Elon Musk à l’époque. Le défi, dans ce cas, était de dépenser les 160 milliards de dollars en 30 secondes ou moins – c’était la dernière estimation de la valeur nette du PDG de Tesla et SpaceX telle que calculée par Bloomberg. Pourtant, le but du jeu n’était pas de tester à quelle vitesse vous pouvez cliquer et acheter, sans réfléchir, mais d’avoir une idée de la richesse que les millionnaires accumulent.

Si vous souhaitez tester et dépenser la personnalité de l’année pour le Times, vous pouvez accéder au jeu Spend Elon Musk Money ici.