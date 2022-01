Moins de travailleurs et plus de robots : l’avenir de l’industrie de la voiture électrique

Comme on l’a vu à maintes reprises, la transition vers la mobilité électrique va changer les transports, mais elle va aussi affecter toute la chaîne de valeur de l’industrie automobile. Le secteur va subir des changements et l’un des thèmes les plus évoqués est celui des emplois qui seront ou ne seront pas perdus.

A un journal japonais, le PDG du géant Fanuc a révélé que l’expansion des voitures électriques amènera une plus grande utilisation des robots.

Avec la généralisation des voitures électriques, de nombreuses théories se forment sur l’avenir de l’industrie automobile. L’un des plus mentionnés concerne les emplois que la transition électrique volera – ou non, selon les opinions.

En réalité, la transition vers la mobilité électrique ne changera pas seulement les transports, mais impactera toute la chaîne de valeur. Ainsi, d’un côté, il y a ceux qui pensent que les réductions de main-d’œuvre causées par les voitures électriques seront compensées par de nouvelles activités, comme la production de batteries. D’un autre côté, il y a ceux qui pensent qu’il n’y aura pas de solution pour ceux qui perdront leur travail en raison de la transition vers la mobilité électrique.

En réponse à ce dilemme, le journal japonais Nikkei fait connaître les allégations de Kenji Yamaguchi, PDG du géant Fanuc, fournisseur de plusieurs marques, dont Tesla. Selon l’exécutif, l’expansion de la voiture électrique favorisera une plus grande utilisation des robots dans les lignes de production.

Plus de robots et moins d’humains travaillant dans les tramways

Pour le cadre de Fanuc, la complexité réduite et la facilité de mise en œuvre de la technologie des tramways favoriseront l’utilisation de grosses machines industrielles pour la production de véhicules. Cependant, les nouvelles techniques de fabrication et d’installation des batteries conduiront à l’automatisation des processus.

Les moteurs à combustion sont physiquement complexes, ils sont donc difficiles à assembler avec des robots, tandis que les batteries ont une forme plus simple et leur assemblage implique des mouvements plus répétitifs, ce qui les rend plus adaptés aux robots.

dit Kenji Yamaguchi.

Les robots contribuent à réduire les coûts et à améliorer la qualité des voitures traditionnelles depuis des décennies. Ainsi, l’évolution des processus de production apporte de nouvelles opportunités de travail à effectuer par des robots.

Dans ce cas, Kenji Yamaguchi estime que « l’automatisation peut réduire les coûts de production des batteries, qui constituent une grande partie de la valeur d’un véhicule électrique ».

