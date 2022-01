Netflix contraint de diffuser au moins 20 chaînes gouvernementales russes

Netflix n’a pas besoin d’être présenté et reste le service de streaming le plus populaire de tous les temps. Et certainement en ces saisons festives, comme Noël et le Nouvel An, c’était la compagnie de nombreuses familles portugaises.

Or, selon des informations récentes, Netflix est contraint de diffuser dans son catalogue au moins 20 chaînes gouvernementales russes.

Netflix devra diffuser au moins 20 chaînes gouvernementales russes

Pour chaque pays, Netflix propose un bouquet de contenus spécifique qui respecte les réglementations et accords de licence préalablement établis selon les régions. Alors, peut-être avez-vous déjà remarqué que, lorsque vous déménagez dans un autre pays, le catalogue du service affiche un contenu différent de celui auquel nous sommes habitués au Portugal. Il est même possible qu’un film ou une série disponible dans le catalogue de notre pays n’apparaisse pas dans une autre région.

En règle générale, les pays de l’Union européenne n’exigent que des services de streaming étrangers pour fournir un pourcentage de contenu produit localement. Cependant, certains pays sont plus stricts que d’autres, comme la Russie par exemple. Le pays de Vladimir Poutine a des lois et des réglementations très rigides et exige maintenant que Netflix devienne un service de streaming TV en direct diffusant au moins 20 chaînes de télévision d’État russes. La Russie souhaite que cette mise en œuvre ait lieu à partir de mars 2022.

Selon le Moscow Times, l’autorité russe de régulation de l’Internet et de la télévision, Roskomnadzor, a ajouté Netflix à une liste désignée « Registre des services audiovisuels » le 28 décembre. Les services de cette liste doivent donc diffuser au moins 20 chaînes de télévision d’État russes dans leur catalogue. Cela comprend la station d’information NTV, la principale station générale Channel One et la station Russian Orthodox Church Spas.

Les critiques n’ont pas tardé à souligner que cette manœuvre vise une propagande pro-gouvernementale. Les changements prennent effet à partir de mars 2022. La réglementation oblige en outre Netflix à enregistrer une nouvelle filiale russe dans le pays. En outre, le service devra également suivre des directives interdisant la promotion de «l’extrémisme». Selon les critiques, cette mesure sert surtout à rendre la communication difficile pour les partis d’opposition.

Reste à savoir si Netflix acceptera ces impositions ou si cela le conduira à abandonner sa présence en Russie. Mais, bien sûr, tout dépendra aussi des revenus et des bénéfices du service dans le pays de Poutine.

