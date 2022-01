Vous n’avez pas mis à jour Teams sur Android ? Google invite les utilisateurs à le faire rapidement

Ce problème Android n’est pas nouveau et a été correctement évalué et même résolu. Une faille dans Teams vous empêche d’obtenir un téléphone vers le 112 et d’autres numéros d’urgence, ce qui peut être dangereux pour les utilisateurs.

La solution trouvée nécessite la mise à jour de Teams. Maintenant, et pour ceux qui n’ont pas mis à jour, Google envoie un message avec l’alerte.

Un problème Android connu

C’est une situation bien connue qui a commencé il y a quelques semaines. Un utilisateur a signalé sur Reddit que son smartphone Android n’était pas en mesure d’appeler le 911 (112) sans raison apparente et au pire moment possible.

L’enquête de Google sur ce problème Android s’est avérée être la source du problème, qui se trouve chez Teams. La solution temporaire est apparue rapidement et a conduit à la mise à jour nécessaire de cette application Microsoft, afin que tout puisse être normalisé.

Google met en garde contre le besoin urgent de mettre à jour Teams

Maintenant, et après un certain temps, Google reviens alerter Utilisateurs d’Android pour ce problème. Il s’adresse à ceux qui n’ont pas encore mis à jour Teams sur leur smartphone et qui ont besoin de le faire en urgence, pour corriger la faille.

Le message de Google est clair et décrit le problème aux utilisateurs. Il alerte également sur la nécessité de corriger le problème, ce qui peut être fait simplement et rapidement, avec la mise à jour Teams normale, en utilisant le Play Store.

Il devient impossible d’appeler les numéros d’urgence

Ce n’est pas un problème qui se limite aux équipes et c’est pourquoi Google prépare une mise à jour pour Android lui-même. Au départ, on pensait que la faille n’affecterait qu’Android 10 et les versions ultérieures, mais on sait maintenant qu’il s’agit de la version 8 et des versions ultérieures.

Comme le révèle Google, il est urgent que les utilisateurs d’Android fassent cette mise à jour Teams, pour se débarrasser de ce problème. N’oubliez pas qu’il ne sera détecté qu’au pire moment, lorsque l’utilisateur devra appeler le 112, ce qu’il ne pourra pas faire.