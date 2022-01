Attention aux applications de streaming sur l’App Store ! Le stratagème a nui aux utilisateurs d’Apple

Apple revendique pour l’App Store une qualité unique dans l’évaluation des applications et des contenus qui s’y trouvent. Ce qui a maintenant été révélé, c’est qu’en fait, il existe encore des applications malveillantes qui nuisent aux utilisateurs d’iOS.

C’est encore une autre découverte faite par Kosta Eleftheriou, qui a signalé la présence de plusieurs applications de streaming illégales sur l’App Store. Une fois de plus, cette situation se produit et les utilisateurs iOS sont lésés.

Une autre situation d’applications frauduleuses dans l’App Store

Les applications qui sont dans les magasins comme l’App Store sont le moteur des appareils mobiles. C’est là que les utilisateurs se tournent pour tirer le meilleur parti de leurs appareils, en faisant toujours confiance aux entreprises qui les entretiennent et qui sont censées évaluer les offres.

Avec un palmarès toujours considéré comme impeccable, l’App Store est une nouvelle fois au centre d’une énième polémique. Selon le programmeur Kosta Eleftheriou, l’App Store d’Apple abrite plusieurs applications de streaming illégales qui exploitent les utilisateurs pour y accéder.

Apple gagne de l’argent grâce à cette situation illégale

Le moyen de tromper et de tromper les utilisateurs iOS est simple. Les applications utilisent des présentations de films et des images. Afin d’être utilisé et d’avoir accès au contenu, il leur est demandé de poster des codes ou de les partager avec d’autres, afin qu’ils puissent grandir.

Au sein de ces propositions illégales, il existe également des services d’abonnement payants. Le plus ridicule est que, dans ces cas, Apple perçoit sa commission et gagne de l’argent grâce à cette situation illégale. Kosta Eleftheriou dit que ces applications ont plus de 2 millions de téléchargements et génèrent environ 16 000 dollars par jour.

Il n’y a pas de position pour ce problème iOS

Apple était au courant de cette situation, même s’il est resté silencieux. Certaines des applications présentées par Kosta Eleftheriou ont été rapidement retiré de l’App Store, mais apparemment aucun n’a été activement trouvé.

Kosta Eleftheriou est déjà bien connu pour son travail de détection de ce type de situations dans l’App Store d’Apple. À plusieurs reprises, il a trouvé et dénoncé plusieurs situations dans lesquelles des utilisateurs ont été blessés, ainsi que d’autres qui ont montré des situations inhabituelles pour Apple.