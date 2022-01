Bonne nouvelle! Quelques réflexions sur 2022

Tout d’abord, je vous souhaite une bonne année! J’espère que vous vous êtes bien installé, que vous avez un peu fêté et que – pour plusieurs raisons – l’hiver rigoureux ne vous dérange pas trop.

J’ai moi-même fêté le tournant de l’année 2021/22 à Singapour pour des raisons privées. Ma petite amie vit ici et bien sûr, je voulais être à nouveau avec elle après une longue période – après que nous ne nous étions pas vus depuis près de deux ans à cause de la pandémie. De nombreux problèmes semblent loin ici, même s’il y a bien sûr Corona à Singapour et que seul le traitement de celui-ci est un peu plus strict.

Le gouvernement de Singapour avait bouclé complètement le petit pays pendant plusieurs mois. Les vacanciers n’étaient pratiquement pas admis, les travailleurs étrangers seulement dans des conditions très strictes et seulement s’ils avaient au préalable eu un contrat de travail. Il était possible de quitter le pays, mais la rentrée était parfois si compliquée que beaucoup auraient perdu leur permis de travail. Même les habitants qui se trouvaient à l’étranger ont dû s’isoler pendant deux semaines.

Aujourd’hui, les choses semblent brillantes à Singapour. L’économie est en plein essor et cherche des travailleurs. Corona est bien sûr toujours un problème. Grâce à une campagne très réussie, un nombre impressionnant de 96 pour cent de la population capable de vacciner a été complètement vacciné fin novembre.

Cependant, une grande partie du succès est née de la pression. Une preuve de double vaccination via l’application est pratiquement obligatoire pour entrer dans chaque magasin, café, supermarché, restaurant – dans de nombreux cas, même si vous souhaitez simplement récupérer la nourriture et ne pas la manger sur place. Il n’y a même du travail que pour les personnes vaccinées deux fois. Il n’y a pratiquement pas d’exceptions et la participation à la vie sociale est difficilement possible sans vaccination. Est-ce trop dur

Comment cela a-t-il pu arriver si loin ?

En ce qui concerne l’Allemagne, je me demande si nous ne prenons pas parfois notre liberté un peu trop large. Vous avez la liberté de ne pas être vacciné – et l’un ou l’autre bien sûr fait également usage de toute liberté. Il peut. Avec un tel état d’esprit, cependant, nous n’aurions jamais éradiqué des maladies graves comme la tuberculose, la polio ou la diphtérie. Liberté – un terme dont nous avons discuté vivement en 2021.

Concernant la fatigue vaccinale de beaucoup d’Allemands, une question m’intéresse avant tout en tant que journaliste : Comment en est-on arrivé là ? Si l’écrasante majorité pense que la vaccination est une bénédiction, les avantages sont élevés et les dangers possibles sont rares. Comment se fait-il alors que tant de gens soient incertains ou même clairement contre le sujet ? Qu’est-ce qui n’a pas fonctionné dans la communication, dans notre système médiatique ? Et comment réparer la société de plus en plus divisée ?

C’est l’un des grands défis non seulement pour 2022. D’autres défis seront probablement liés non seulement au changement climatique, mais aussi à l’épuisement gigantesque de nos ressources, que nous occupons depuis des décennies sans nous soucier des conséquences. Ça va empirer, et ça aurait dû s’arrêter hier. La question de la durabilité devient une nécessité amère au cours de cette décennie.

Bien entendu, cela s’applique également à nous et à notre travail. Dans une contribution de son collègue Peter Giesecke sur le thème des smartphones durables et sur le fait que chacun en est responsable, un lecteur a commenté :

« Euh, j’en veux un nouveau (téléphone) chaque année, parce que vos blogs suggèrent que je ne peux pas m’en passer. »

Touché – Je dirais là. 😉 Même nous, rédacteurs qui aimons la technologie, devons encore apprendre à traiter le sujet. Une première approche est notre rubrique « The Minimalist ».

Pour revenir à Singapour : parfois, j’aimerais que la cité-État soit aussi stricte en matière de protection de l’environnement et de durabilité qu’elle l’est en matière de vaccination. Peu importe ce que j’achète où : pratiquement tout m’est donné dans d’innombrables sacs en plastique. La plupart du temps, on ne me demande pas du tout si je veux faire ça.

Bien que Singapour soit un État ensoleillé grâce à sa situation géographique (1 degré nord, climat tropical), vous voyez rarement une cellule solaire nulle part. Si je regarde par ma fenêtre, je trouve les seuls – assez intéressant – sur le toit de la mosquée voisine :

Singapour : Sunshine State – presque – sans photovoltaïque.

Ainsi, même en hiver maussade, il est probable que plus d’électricité à partir du photovoltaïque soit produite dans une petite ville allemande qu’ici. À Singapour, tout ce qui brille n’est pas or. Ou disons-le de manière plus constructive : Corona, climat, environnement – nos problèmes les plus urgents sont depuis longtemps mondiaux. Le but ne peut être que d’apprendre les uns des autres et de devenir meilleurs dans des domaines où nous avons encore du rattrapage à faire.

En ce sens, une année 2022 réussie et saine !

Jürgen Vielmeier

Rédacteur en chef Netcost-security.fr Netcost-security.fr