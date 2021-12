Top Des Articles Les Plus Consultés En 2021 Sur Netcost Security.fr

2021 a été l’année pour mettre en pratique l’apprentissage de la « nouvelle normalité » et solidifier une grande partie de ce qui était encore incertain jusqu’alors, où également dans le monde technologique une certaine persistance et même une réorganisation étaient nécessaires.

Le fait marquant de l’année a été le véhicule électrique, segment en forte croissance, dont nous avons cherché à suivre de près et à informer nos lecteurs sur l’évolution.

L’une des nouvelles qui a marqué hier était l’ultimatum de WhatsApp aux utilisateurs. Ceux qui n’acceptent pas le partage de données avec Facebook peuvent voir leur compte supprimé de la plateforme.

Cependant, et heureusement, il existe d’excellentes alternatives aussi bonnes voire meilleures que WhatsApp. Si vous cherchez déjà des alternatives, Telegram ou Signal sont la réponse.

Méfiez-vous des attaques qui arrivent par SMS ou e-mail. Avec le pays confiné et les gens plus connectés à Internet, les escrocs ont été plus actifs. Comme nous l’avons mentionné, depuis le début de la pandémie, les attaques en ligne se sont multipliées et il y a beaucoup d’informations et d’argent volés.

Le mois de janvier 2021 a enregistré une moyenne de 20 plaintes par jour, une augmentation significative de 71% par rapport à janvier 2020.

Même s’il s’agit d’un service de streaming que la plupart des utilisateurs choisissent comme favori, beaucoup choisissent d’utiliser des comptes partagés. De cette manière simple, ils obtiennent un prix inférieur pour utiliser le service.

Le partage de compte n’est pas un sujet nouveau et Netflix semble ignorer son existence. Cette position semble maintenant changer et il y a quelque chose de nouveau que de nombreux utilisateurs n’aimeront certainement pas. Bientôt, il peut y avoir une validation des comptes et le partage est terminé.

Il est vrai que de telles situations ne devraient pas se produire, mais des erreurs dans la valeur de vente des produits se produisent assez souvent, en particulier dans les supermarchés. Cette fois, c’est la FNAC Madrid qui, par erreur, a publié une campagne en ligne où elle indiquait qu’un smartphone Huawei P30 coûterait environ 124 euros.

Évidemment des milliers de clients ont profité de l’opportunité jusqu’à ce que la FNAC s’occupe de l’erreur. Malgré l’erreur, la justice a désormais contraint l’entreprise à livrer, pour le prix affiché, les smartphones achetés par les consommateurs.

La Tesla Roadster n’est pas vraiment nouvelle. Ce modèle, plus précisément sa deuxième génération, est en préparation pour prendre les routes en 2022, et récemment, des caractéristiques très intéressantes ont été révélées.

La Tesla Roadster est exposée au Petersen Automotive Museum de Los Angeles, et la plaque signalétique révèle que ce véhicule passe de 0 à 100 km/h en seulement 1,1 seconde.

TVDE est le transport individuel et rémunéré de passagers dans des véhicules non caractérisés utilisant une plate-forme électronique (c’est-à-dire des plates-formes telles que Uber, Bolt, Cabify, entre autres).

Selon l’actualité récente, la fin du rôle de ces opérateurs est envisagée pour faciliter la reconnaissance d’un contrat de dépendance avec ces multinationales.

Ce lundi, l’association Ius Omnibus a délivré une action populaire pour indemniser les consommateurs portugais d’iPhones blessés par Apple devant un tribunal de Lisbonne.

Sont en cause les prétendues pratiques illégales d’Apple concernant la transmission d’informations et la publicité trompeuse sur la résistance aux liquides des iPhones.

On a beaucoup parlé du changement climatique ! Il existe des mesures en cours imposées par plusieurs pays, mais selon un récent rapport, le réchauffement climatique est pire et plus rapide qu’on ne le craignait.

Le programme d’élévation du niveau de la mer de Climate Central donne une idée de ce qui pourrait être sous l’eau au Portugal en 2050, si les émissions de carbone se poursuivent au rythme actuel.

Le clonage des cartes ATM n’est pas vraiment nouveau. Bien que la fraude soit maintenant très populaire dans le domaine en ligne, les « anciennes » techniques continuent d’être utilisées par les criminels.

Selon la PSP, deux hommes qui se livraient au clonage de cartes de guichet automatique ont été arrêtés.

Si vous pensez que vous pouvez être anonyme sur Internet, oubliez-le. Nous sommes de plus en plus « surveillés » par nos actions, nous sommes surveillés par notre téléphone, notre montre, nos caméras de rue, nos puces de cartes, nos trajets en voiture et nos recherches en ligne. Et ce sont ces données, toutes croisées, qui nous identifieront. En fait, aux États-Unis, le gouvernement ordonne déjà secrètement à Google d’identifier toute personne ayant recherché le nom, l’adresse et le numéro de téléphone d’une victime d’agression sexuelle.

Par conséquent, cela peut même ne pas être lié à l’affaire, mais si vous faites des recherches, vous pouvez avoir la police à la porte pour savoir pourquoi vous êtes intéressé.

Les conducteurs de voitures électriques sont surpris par la facturation des factures. Cette situation se produit au Portugal et, selon ce qui est révélé, plus de la moitié du montant payé correspond aux frais.

Saviez-vous que l’emplacement, le type de voiture, le chargeur… influencent le prix de la recharge ?

L’un des problèmes qui a tendance à inquiéter ceux qui souhaitent investir dans une voiture électrique est le prix de la batterie lorsqu’elle arrive en fin de vie. Nous avons déjà vu des prix astronomiques pour le remplacement et beaucoup d’encre a coulé pour cette raison. Cependant, il existe des exemples selon lesquels tout ne sera pas si compliqué pour le portefeuille. L’un de ces témoignages provient d’une Tesla Model S longue de plus de 600 000 kilomètres et qui refuse d’atteindre la fin de sa vie.

Le tramway date de 2015 et appartient à un chauffeur de San Diego, aux États-Unis, et à ce jour, l’homme ne se plaint pas de la voiture. Bien au contraire!

Le podium 2021…

A la 3e place du podium 2021 se trouve l’article « Documento Único Automóvel (DUA) : Have it official on your mobile phone », un article publié en septembre qui fait référence au changement de paradigme dans la présentation des documents, désormais gamme smartphone. La 2e place revient à l’article « Carte de citoyen : ayez-la officiellement sur votre téléphone portable », publié en août, qui dépeint exactement le même type d’initiative et démontre clairement l’intérêt de la société pour ce facilitatisme.

La 1ère place, qui était aussi l’article le plus consulté au mois d’août, se concentre sur le changement climatique et ce qui affecte le niveau moyen de l’eau de mer.

Au nom de l’équipe Netcost-security.fr, je vous souhaite une année pleine de santé et de succès en 2022.

Laissez vos suggestions pour l’année 2022 !