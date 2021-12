Attaque à l’aube : l’Afrique du Nord annoncée

Panzer Division Games (Croatie) a récemment annoncé Attack at Dawn: North Africa, qui sera une nouveauté pour tous les amateurs de jeux de stratégie (que ce soit à tour de rôle ou en temps réel).

Venez en apprendre un peu plus sur le jeu.

Lorsque nous avons essayé ici The Operational Art of War IV, nous avons dit qu’il s’agissait d’un genre de jeu de stratégie qui, au fil des ans, a perdu une partie de son public cible.

Présentant une composante plus stratégique ou tactique, au détriment de l’aspect graphique, ce sont des jeux qui gardent leur mécanique et leurs modes de jeu pratiquement inchangés, conservant ainsi tout l’attrait qui les a toujours caractérisés.

Ainsi, ce sont des jeux de niche qui, au fil des années, parviennent à entretenir une large communauté de joueurs passionnés par la stratégie militaire.

Récemment, Panzer Division Games a révélé ses plans pour la sortie d’Attaque à l’aube : Afrique du Nord, un jeu sur la Seconde Guerre mondiale.

Dans Attack at Dawn: North Africa, les joueurs peuvent se faire passer pour certains des plus grands chefs militaires au moment du conflit, comme Rommel ou Montgomery. Le stade de la guerre, comme son nom l’indique, est l’Afrique du Nord et le jeu présente également la particularité de combats qui peuvent se dérouler en temps réel ou à tour de rôle.

Les unités et les armes en action sont basées sur la réalité et les joueurs rencontreront des scénarios réalistes. Les scénarios fournis pour le jeu sont également basés sur des événements qui se sont produits dans la réalité et qui ont fait l’objet de nombreuses études par l’équipe de développement.

La carte couvre environ 2000 km2 reproduite en fonction de la réalité de l’époque, et l’existence d’un éditeur de carte, permettra aux joueurs de créer plus de contenu.

Selon Panzer Division Games, le jeu sera extrêmement lisible pour tous les joueurs, à la fois en termes de carte, d’unités et d’événements en cours.

Attack at Dawn: North Africa sortira sur PC au printemps 2022.