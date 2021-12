Ce sont les 10 meilleurs jeux PC de 2021, selon Metacritic

À l’approche de la fin de 2021, les analyses habituelles des douze derniers mois sont accumulées et les meilleures et les moins bonnes choses qui se sont passées au cours de celles-ci sont définies.

Quant au segment des jeux, Metacritic a dévoilé le TOP 10 des meilleurs jeux PC cette année, qui se termine maintenant.

Top 10 des jeux PC de l’année 2021

Metacritic, l’une des principales plateformes d’évaluation et d’évaluation des jeux, a analysé le paysage du jeu de cette année et déterminé le TOP 10 des meilleurs jeux PC. La liste est composée de jeux de différents genres et sont donc les titres qui se sont le plus démarqués, en obtenant les meilleures notes, au cours des 365 derniers jours. Voyons donc quels sont les 10 meilleurs jeux de 2021.

10 – Mythe sauvage

Le jeu Wildermyth RPG a une note moyenne de 87 points et est donc à la 10ème place. Il a été créé par Worldwalker Games et sorti en juin. L’un de ses principaux points forts est la création de personnages et la narration interactive. Le joueur peut transformer de simples paysans en véritables héros de combat pour faire face à des menaces et des monstres inattendus.

9 – Intergrade du remake de Final Fantasy VII

Final Fantasy VII Remake Intergrade a également marqué 87 points dans les notes et se classe 9e. Le jeu de Square Enix est sorti en décembre et présente des améliorations graphiques et plusieurs nouvelles fonctionnalités intéressantes. Vous pouvez jouer contre de nouveaux personnages et étendre l’expérience de ce jeu très apprécié.

8 – Tueur à gages 3

Hitman 3 est sorti en janvier et est le dernier chapitre de la trilogie World of Assassination. Il a été créé par IO Interactive et a été l’un des plus appréciés cette année. Permet d’importer des éléments Hitman 2 et apporte beaucoup plus de nouvelles fonctionnalités. Dans Metacritic, il présente également une note de 87 valeurs.

7 – Il en faut deux

Le jeu It Takes Two a été nommé Jeu de l’année par les Game Awards. Cependant, à Metacritic, il était à la septième place avec 88 points. Ce titre a été créé par Hazelight en mars et est l’un des meilleurs choix pour jouer en famille.

6 – Streets of Rage 4: Mr. X Nightmare

À la sixième place vient Streets of Rage 4: Mr. X Nightmare, le retour d’un classique de Mega Drive dans les années 90. Le jeu a été développé par Lizardcube et propose trois nouveaux personnages, un nouveau mode de survie avec des défis hebdomadaires et de nouvelles armes. Il a été créé en juillet et a une note métacritique de 88 points.

5 – Psychonautes 2

Au milieu du tableau se trouve le jeu Psychonauts 2 sorti en août. Le jeu de Double Fine Productions a une note de 89 et mélange action et aventure, vous permettant même de personnaliser les pouvoirs des personnages.

4 – Chicorée : un conte haut en couleurs

Avec une note de 90 points, le jeu Chicory : A Colorful Tale, créé par Greg Lobanov, apparaît à la quatrième place. Le titre est arrivé en juin et tourne autour de la disparition de Chicorée et de ses couleurs. La mission du joueur est alors de ramener ses couleurs en explorant des lieux et en résolvant des énigmes.

3 – Forza Horizon 5

Forza Horizon 5 est sorti en novembre et a rapidement conquis les joueurs. Il se classe troisième et a une note métacritique de 91 points. Il est optimisé pour PC et propose plus de 500 voitures pour booster l’adrénaline du joueur.

2 – Final Fantasy XIV : Endwalker

Le deuxième est Final Fantasy XIV : Endwalker qui est arrivé en décembre. Chez Metacritic, il a une note de 91 points et était responsable d’augmenter encore le nombre d’accès au jeu, entraînant même quelques problèmes sur les serveurs.

1 – Elysium : le montage final

Il s’agissait alors du meilleur jeu de 2021 selon la plateforme, puisqu’il a obtenu la note la plus élevée de tous : 97 points. Elysium : Le disque Final Cut a été créé par ZA/UM et est un RGP où le joueur doit percer des crimes et des mystères en interrogeant des criminels et d’autres éléments.

Avez-vous joué à l’un de ces jeux ?