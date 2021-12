Fluxr : Chargeur 18w Qc 3.0 Et Usb C De Prozis

UGREEN 20W Chargeur USB C PD 3.0 Adaptateur Secteur USB C Rapide Compatible avec iPhone 13 Pro Max Mini 12 Pro Se 2020 11 Pro XR X 8 iPad Pro iPad Mini 6 (Blanc)

[ USB C Chargeur Rapide ] Chargeur est équipé d'un port USB C Power Delivery 3.0 et offre une puissance de 20W, parfait pour charger votre nouvel iPhone (13/ 13 Pro/ 13 Pro Max/ 13 Mini/ 12/ 12 Pro/ 11) à pleine vitesse. Par exemple, iPhone 12 est chargé de 0% à 58% en 30 minutes, plus rapide que le chargeur d'origine 5V 1A. Note : Il n'est pas le port USB A, veuillez confirmer le type d'interface pour éviter les erreurs d'achat. [ Compatible avec Plusieurs Protocoles de Charge Rapide ] À part USB Power Delivery, ce chargeur mural rapide supporte aussi les technologies Quick Charge 4.0/ 3.0/ 2.0 pour charger rapidement les appareils compatibles tels que Galaxy S21 /S20/ S10/ S9, Redmi Note 10 Pro/ Note 9 Pro, etc. De plus, il supporte aussi le protocole BC 1.2 (5V/ 1,5A ou 5V/ 1A) pour recharger les appareils non QC comme iPhone 7/ 6/ 5. [ Compatibilité Universelle ] Chargeur USB C Secteur Mural est compatible avec iPhone 13/ 13 Pro/ 13 Pro Max/ 13 Mini/ 12/ 12 Pro/ 12 Pro Max/ 12 Mini/ SE 2020/ 11/ 11 Pro/ XR/ X/ XS/ XS Max/ 8/ 8+, iPad Mini 6/ 5, iPad 2021/ 2020, etc. [ Recharge en Toute Sécurité ] Muni d'un chip intelligent pour protéger vos appareils contre les courts-circuits, les surtensions, les surchauffe et les surintensités, assurer vous et votre appareil en toute sécurité. Le boîtier en ABS ignifuge offre une résistance aux hautes températures pour la meilleure dissipation de la chaleur. [ Design Léger et Compact ] La petite taille le rend portable, facile à ranger dans votre sac et l'emporter partout. Petit conseil : C'est un chargeur USB C, il faut utiliser le câble USB C vers Lightning ou le câble USB C vers USB C.