Huawei s’est associé au SMIC pour construire sa propre usine de puces

Puisqu’il ne semble pas y avoir de retour en arrière sur la situation de blocus dans laquelle se trouve Huawei aux États-Unis d’Amérique, le géant chinois a repensé sa stratégie pour ne pas prendre complètement du retard sur ses rivaux.

Ainsi, selon de nouvelles rumeurs de l’industrie, Huawei pourrait s’être associé au fabricant chinois SMIC pour construire sa propre usine de puces.

Huawei peut construire sa propre usine de puces

Selon les dernières rumeurs provenant de sources industrielles, Huawei se serait associé à SMIC (Semiconductor Manufacturing International Corporation) dans le but de construire une usine de semi-conducteurs en Chine continentale.

Les deux géants chinois figurent sur la liste noire des États-Unis, et entendent ainsi que la nouvelle usine puisse répondre exclusivement à tous, ou presque, les besoins de Huawei, ce qui contribuerait grandement à atténuer l’impact des sanctions imposées par le gouvernement américain, qui a considérablement conditionné et limité son accès aux puces et autres technologies indispensables à ses équipements et services.

Pour ceux qui ne le savent pas, SMIC est la fonderie la plus avancée de Chine et soutenue en partie par le gouvernement du pays asiatique. Sans les barrières imposées par les États-Unis, qui recommandent le rival néerlandais ASML, le fabricant chinois pourrait déjà lancer la production en série de ses plaques 7nm.

Selon les détails, la nouvelle usine de ce partenariat pourrait être construite dans la ville de Shenzhen. Les installations devraient être utilisées pour fabriquer les puces HiSilicon de Huawei et on estime qu’elles peuvent déjà utiliser les technologies de processus de fabrication développées par SMIC.

L’investissement indiqué est de 10 milliards de dollars de la part de Huawei, qui est déjà une usine très avancée. On soupçonne que l’entreprise pourrait être propriétaire de l’usine, tandis que SMIC est en charge de l’octroi de licences pour les technologies de processus de fabrication, tout en fournissant également des employés et des ingénieurs. D’autre part, les installations peuvent également être gérées par les deux marques chinoises, mais nous devons attendre plus d’informations pour comprendre à coup sûr les tenants et aboutissants de cet éventuel partenariat.