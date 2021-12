Le ministère de l’Éducation a distribué 750 000 ordinateurs aux écoles

Les écoles ont « gagné » 750 000 ordinateurs, selon le ministère de l’Éducation. La pandémie de COVID-19 a apporté d’énormes défis et difficultés à la société et dans le domaine de l’éducation, l’école a été « forcée » de se connecter en période de confinement et le besoin d’équipement était plus qu’évident.

Selon le ministère de l’Éducation, « le volume d’ordinateurs achetés et déjà distribués au Portugal est bien supérieur aux équipements achetés lors de campagnes similaires dans les pays européens ».

En plus des ordinateurs, des kits ont également été fournis (sac à dos, hotspot et écouteurs)

Après les calculs, 750 000 ordinateurs ont été livrés par les écoles, selon le ministère de l’Éducation. Les premiers ordinateurs (450 000) ont été distribués en 2020 et au cours de la première période de 2021, 300 000 ont été livrés. L’information du ministère arrive à un moment où le retour à la téléscolarisation est débattu en raison de l’énorme augmentation des cas de COVID-19.

Outre les ordinateurs, le ministère mentionne également avoir fourni des « kits, qui comprennent un sac à dos, un hotspot et des écouteurs », ce qui « représente un investissement de 156 millions d’euros ». Au total, « 221 millions d’euros ont déjà été investis, dans le cadre du Plan de Récupération et de Résilience », renvoie le bureau de Tiago Brandão au JE.

Malgré les aléas du marché – qui, dès le départ, ont rendu cette opération très complexe – avec la pénurie connue de composants informatiques, ainsi que les vicissitudes connues en termes de transport de marchandises, il a été possible de mettre en place un plan qui nous a permis pour répondre aux besoins les plus pressants des écoles, qui ont rendu possible l’enseignement à distance

Il manque 300 000 ordinateurs pour les écoles, sur les 600 000 promis pour l’année scolaire 2021.

Le programme Digital School repose sur quatre piliers (équipements, connectivité, formation des enseignants et ressources pédagogiques numériques), qui incluent l’accès aux équipements et la connectivité.

Au niveau de l’infrastructure, les écoles publiques ont été dotées d’ordinateurs, de connectivité et de licences logicielles, qui ont progressivement atteint les écoles publiques.