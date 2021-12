Royaume-Uni : un homme a commandé un iPhone 13 et a reçu une boîte de chocolats

Nous avons déjà écrit ici sur de nombreuses situations inhabituelles qui se produisent dans le monde de la technologie. Hier encore, nous avons fait une enquête et révélé les 10 situations que nous avons considérées comme les plus ridicules de l’année 2021. Mais l’année n’est pas encore terminée et aujourd’hui, nous apportons une autre histoire particulière.

L’affaire a eu lieu au Royaume-Uni où un homme a commandé un iPhone 13 sur Internet mais, au lieu du nouveau smartphone d’Apple, il a reçu des chocolats Cadbury.

Un homme commande un iPhone 13… et reçoit des chocolats

En grande partie à cause de la pandémie de COVID-19, les gens ont choisi de faire leurs achats principalement via des plateformes numériques. Ainsi, la commande en ligne s’est avérée être la solution pour de nombreux consommateurs, une réalité qui a traîné jusqu’à aujourd’hui, ayant évidemment connu un mouvement plus important maintenant en raison de la saison de Noël. Il s’agit d’une pratique simple et rapide que les gens peuvent pratiquer dans le confort de leur foyer, en évitant les longues files d’attente et en étant également proche des autres, en période de discorde.

Cependant, tout ne s’est pas bien passé pour Daniel Carroll. Le gars, qui vit au Royaume-Uni, a commandé en ligne une copie du nouvel iPhone 13 Pro Max d’Apple. Mais au lieu du smartphone haut de gamme d’Apple, Daniel a été choqué de déballer l’emballage et de trouver deux tablettes de chocolat Cadbury.

Comme on peut le voir sur les images que l’homme a partagées sur son compte de réseau social Twitter, deux chocolats blancs Cadbury Oreo sont arrivés à son adresse. Cependant, peu de temps après, le tweet a été supprimé et nous ne pouvions même plus trouver son compte, qui serait @Daniel_James201.

Carroll a précisé que la commande est arrivée avec un retard de 2 semaines et qu’en plus, lors de la réception du colis, il s’est rendu compte que le sceau avait été trafiqué. Il mentionne également que les tablettes de chocolat étaient emballées dans du papier toilette.

Dans le tweet, Daniel a mentionné le réseau de livraison @DHLParcelUK, ce qui n’a pas laissé le client sans réponse :

L’homme aura payé 1 045 $ pour l’iPhone 13, mais il semble que même les délicieux chocolats ne pourront atténuer sa déception.