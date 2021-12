Tesla appelle 475 318 voitures à l’atelier en raison de pannes

Le géant Tesla fait partie des marques du segment automobile qui s’est le plus démarquée ces dernières années. L’entreprise a désormais un problème à résoudre, après avoir reçu 2 301 plaintes liées à des problèmes avec la caméra arrière et l’ouverture du coffre.

En ce sens, Tesla a déjà informé qu’elle appellerait 475 318 voitures à l’atelier en raison de dommages.

Un problème dans les véhicules Tesla peut augmenter le risque de collision

Tesla veut rappeler 475 318 de ses véhicules aux États-Unis en raison d’un dysfonctionnement de la caméra arrière, qui peut augmenter le risque de collision, et d’une ouverture involontaire du capot, a-t-on annoncé.

Selon les informations de la National Highway Traffic Safety Administration (NHTSA), il s’agit de 356 309 véhicules Tesla modèle trois, produits entre 2017 et 2020, avec des problèmes au niveau de la caméra arrière, qui aurait pu être endommagée en fermant l’ouverture du coffre. Le dysfonctionnement de la caméra « peut augmenter le risque de collision », selon la NHTSA.

La société d’Elon Musk a déjà reçu 2 301 plaintes liées à ce problème et inspectera donc tous les véhicules et corrigera les dommages. Les propriétaires qui ont déjà amené leur voiture à l’atelier de réparation pour résoudre le problème en question peuvent demander le remboursement de la dépense.

Les propriétaires de la Model S, produite entre 2014 et 2021, ont également été appelés à l’atelier en raison des dommages constatés dans le capot du véhicule.

