Astuce : Projeter l’écran Android sur votre PC ? C’est probablement le moyen le plus simple.

Malgré l’approche de Microsoft envers Android, beaucoup doivent encore connecter le smartphone à Windows et à d’autres systèmes. Ce n’est pas toujours un processus simple, mais maintenant tout semble être devenu encore plus simple.

Avec scrcpy, ils peuvent amener Android sur Windows, Linux ou macOS, en affichant l’écran et en offrant à l’utilisateur beaucoup plus d’outils. Découvrez comment ils peuvent utiliser cette application qui comble le fossé entre le smartphone et le PC.

scrcpy est extrêmement simple à installer et à utiliser. Présent pour Windows, sous forme de zip, pour de nombreuses distributions Linux et même pour macOS, il ne nécessite pas qu’ils soient reliés par un câble. Il utilise le bien connu ADB et tout est presque automatisé. Pas besoin de rooter le téléphone et toute autre application.

Cette proposition parvient à projeter l’écran du smartphone Android sur le PC, donnant à l’utilisateur un accès complet. Vous pouvez également connecter le clavier et la souris de votre ordinateur au système de Google, ouvrant ainsi un contrôle complet de ce système.

Une autre capacité importante de scrcpy est la possibilité d’enregistrer l’écran Android. Avec la bonne commande, l’utilisateur peut enregistrer tout ce qui est présent à l’écran et les étapes de son utilisation. Bien sûr, ils peuvent également capturer des images, même lorsqu’Android refuse de le faire pour se protéger.

L’un des grands avantages de scrcpy est son indépendance vis-à-vis des systèmes sur lesquels il peut être utilisé. Ayez juste les exécutables présents et tout se passe. Que ce soit par câble ou par réseau, l’ADB se connecte au smartphone et se projette sur l’écran du PC.

Vous pouvez également configurer cette proposition dans les moindres détails et ainsi avoir le projet d’écran Android comme prévu. Tout passe entre les mains de l’utilisateur et de la commande qu’il exécute, puisque scrcpy n’a pas d’interface, mais il est riche en options.

Extrêmement rapide et avec une latence presque inexistante, c’est une proposition très intéressante pour tous ceux qui veulent voir Android sur Windows, même avec l’écran du smartphone éteint. Connectez-vous et exécutez une simple commande pour ouvrir un autre port sur le PC, maintenant pour le smartphone et le système de Google.

scrcpy