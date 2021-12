Enregistrer les mots de passe dans le navigateur ? Mieux vaut être prudent avec le malware Redline Stealer

De nombreux utilisateurs ont choisi d’enregistrer et de gérer leurs mots de passe directement dans leur navigateur. Bien qu’il s’agisse du moyen le plus simple, ce n’est pas toujours le plus sûr et est maintenant exposé à un nouveau problème, qui apparaît sous la forme de logiciels malveillants.

Il s’appelle Redline Stealer et il veut voler les mots de passe de l’utilisateur. Tout utilisateur peut être victime de cette attaque et se retrouver sans son mot de passe, donnant aux attaquants l’accès à des informations sensibles et privées.

Redline Stealer veut attaquer votre navigateur

La manière simple dont tout navigateur permet aujourd’hui d’enregistrer et de gérer les mots de passe des utilisateurs a convaincu la plupart d’entre eux d’y laisser leurs informations essentielles. Même si cela semble logique, la vérité est que cela ne garantit pas la sécurité des autres applications dédiées.

Ceci est maintenant présent avec la connaissance d’un nouveau malware appelé Redline Stealer. Il se concentre sur un fichier unique, où l’utilisateur a enregistré ses mots de passe et qui peut apparemment être consulté et utilisé par des attaquants.

Voler des mots de passe et d’autres données utilisateur

Dans n’importe quel navigateur basé sur Chromium, les mots de passe sont stockés dans une base de données SQLite, où les données sont enregistrées, Redline Stealer se concentre sur ce fichier et vole les informations qui y sont présentes. Ce malware est également capable de voler des cookies, des données de remplissage automatique et des cartes de crédit.

L’accès à Redline Stealer est apparemment simple, étant en vente sur le dark web ou les chaînes Telegram. Le prix à payer est minime, ayant été trouvé à 150 ou 200 dollars. Sa propagation est simple et arrive par e-mail, dans les publicités diffusées par Google et même dans les applications de retouche d’images.

Ce malware brise toute sécurité

Redline Stealer semble se concentrer sur le navigateur que Google développe. Cette position résulte du fait que Chromium est déjà responsable de 80% des choix des utilisateurs. Chrome, Edge, Opera et bien d’autres utilisent Chromium et ont donc les informations stockées dans le même fichier et de la même manière

L’option ne devrait pas être d’utiliser un navigateur pour stocker ces informations importantes et sensibles. Les gestionnaires de mots de passe sont des outils beaucoup plus intéressants et préparés pour stocker ces informations, ce qui en fait le choix le plus évident et le plus sûr.