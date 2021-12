Fin du BlackBerry ! Les smartphones ne fonctionnent plus en janvier 2022

S’il existe des marques emblématiques dans le monde des smartphones, BlackBerry en fait partie. Ce géant canadien a dominé ce marché pendant de nombreuses années et maintenant, pour en finir une fois pour toutes, les smartphones de la marque cessent de fonctionner le 4 janvier 2022.

C’était en fait un scénario que beaucoup attendaient et qui prend enfin forme. Les services cesseront de fonctionner et tous les smartphones suivront le même chemin, n’étant plus utilisés par les utilisateurs.

L’une des marques les plus connues sur le marché

L’histoire de BlackBerry est pleine de hauts et de bas. C’était une marque qui dominait une très grande partie du marché des smartphones. Avec un écosystème unique offert aux utilisateurs, elle avait tout pour être un succès, comme elle l’est depuis de nombreuses années.

La vérité est que la marque n’a pas pu suivre l’évolution du marché et d’autres propositions, ce qui a fini par dicter sa fin. Aujourd’hui, des années après le lancement de son dernier smartphone, il est temps que son système d’exploitation prenne fin, ainsi que ses services.

Les services BlackBerry ne fonctionnent plus

D’après ce qui est révélé par la marque elle-même, ce sera le 4 janvier 2022 que les BlackBerry OS 7.1, ou plus tôt, et OS 10 perdront une partie de leurs services. Celles-ci sont indispensables à l’utilisation de ces smartphones, qui deviennent ainsi inopérants.

Ce sont les services qui vous permettent de passer des appels, d’envoyer et de recevoir des messages, d’appeler le 112 et même de consommer des données pour accéder à Internet. On s’attend également à ce qu’il y ait des problèmes d’accès via Wi-Fi et d’utilisation de diverses applications. Ces problèmes se poseront également sur la tablette BlackBerry, la PlayBook.

2022 marque la fin de ces smartphones uniques

Après avoir mis fin à des services comme sa messagerie et sa boutique d’applications en 2019, il s’agit probablement de la dernière étape de la mort des smartphones BlackBerry. La tentative d’entrer dans l’univers Android a mal tourné et cela laisse le QNX, le système de divertissement que de nombreux constructeurs automobiles ont adopté.

L’un des géants de l’industrie du smartphone touche ainsi à sa fin. Ce furent de nombreuses années de succès, avec d’excellents services et équipements, qui resteront dans l’histoire et dont on se souviendra certainement pour tout ce qu’ils ont offert aux utilisateurs.