Les réseaux 5G avancent à un bon rythme, mais la vitesse d’accès à Internet diminue

L’une des promesses de la 5G est des vitesses d’accès Internet très élevées. Celles-ci viendraient naturellement, montrant à quel point l’évolution vers cette technologie serait bénéfique. La vérité, telle qu’elle s’est avérée maintenant, peut être différente et la vitesse d’accès à Internet diminue trop.

Avec de plus en plus de pays mettant à disposition des réseaux 5G, la vitesse moyenne dans chaque pays a considérablement baissé par rapport à 2020 et c’est notoire. Le dernier rapport d’Ookla le montre et révèle où il tombe.

De plus en plus de réseaux 5G arrivent

Le processus de mise en œuvre des réseaux 5G sur la planète n’a pas été simple. Outre les problèmes juridiques avec Huawei, qui a été le fer de lance de son développement, et d’autres sociétés, la question de la nécessité de cette accélération de la vitesse se pose.

Même ainsi, les réseaux 5G sont une réalité et peuvent déjà être utilisés dans de nombreux pays, dont le Portugal est inclus. L’évaluation la plus récente du célèbre Ookla est venue montrer que cette augmentation de la disponibilité ralentit en fait la vitesse moyenne d’accès à Internet.

La vitesse moyenne baisse visiblement

Les chiffres sont clairs et montrent que dans le cas des téléchargements, ces valeurs ont diminué par rapport au troisième trimestre de 2020. Celui-ci avait une valeur moyenne de 206,22 Mbps et fin 2021, il a atteint la valeur de 166,13 Mbps, ce qui représente une perte de 13%.

À l’inverse, lors du téléchargement sur Internet, la situation de la 5G est encore pire. Au troisième trimestre 2020, il a atteint une vitesse moyenne de 29,52 Mbps, ayant maintenant atteint une valeur de 21,08 Mbps. Il y a à nouveau un ralentissement, qui s’élève dans ce cas à 39%.

Les données Ookla montrent ces valeurs

Les raisons qu’Ookla pointe pour cette réduction de vitesse en 5G sont simples et logiques. Avec l’augmentation des réseaux, de plus en plus d’utilisateurs commencent à l’utiliser, ce qui ralentit la vitesse. Dans le même temps, il y a des pays et des opérateurs plus lents à arriver, ce qui a le même effet globalement.

Il y a certainement encore beaucoup à améliorer dans cette technologie, notamment dans l’offre des opérateurs. Dans la plupart des cas, et cela se voit clairement au Portugal, la vitesse est limitée et est loin des valeurs promises pour la 5G.