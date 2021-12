Les premiers tests du système de transmission d’énergie solaire depuis l’espace ont été réalisés

Plus tôt cette année, les États-Unis d’Amérique (États-Unis) ont présenté un projet innovant consistant à installer des panneaux solaires sur un engin spatial afin d’envoyer de l’énergie à d’autres engins spatiaux. Maintenant, ils envisagent la possibilité de profiter de cette source renouvelable pour envoyer de l’énergie sur Terre.

Les premiers tests de cette initiative sont déjà terminés.

Plus tôt cette année, le laboratoire de recherche de l’US Air Force a présenté une proposition qui, à première vue, ressemblait à quelque chose d’un film. Le projet de l’organisation consistait à installer des panneaux solaires sur un engin spatial pour envoyer de l’énergie à d’autres engins spatiaux. Cependant, aujourd’hui, il envisage la possibilité de profiter de cette source renouvelable, qui sera installée dans l’espace, pour envoyer de l’énergie vers la Terre par radiofréquence.

Les avantages de capter l’énergie solaire de l’espace sont nombreux. Premièrement, les obstacles qui peuvent réduire le rayonnement sont évités. Deuxièmement, les panneaux peuvent adapter leur orientation au soleil, maximiser leur efficacité et tirer le meilleur parti des heures d’ensoleillement dans chaque région. Troisièmement, parce que la lumière du soleil est plus forte en dehors de l’atmosphère terrestre, donc plus d’énergie sera captée.

L’énergie solaire captée dans l’espace

En raison des avantages qui y sont associés, le laboratoire de recherche de l’US Air Force a déjà effectué le premier test. Dans ce cas, une « tuile sandwich » a été utilisée afin de convertir avec succès l’énergie solaire en radiofréquence.

La « tuile sandwich » se compose de deux couches : la première est un panneau de cellules photovoltaïques qui collectent l’énergie et la fournissent à la seconde couche ; le second est rempli de composants qui permettent la conversion des rayons solaires en radiofréquence.

La conversion réussie de la lumière du soleil en énergie radiofréquence dans une architecture légère et évolutive est une étape importante dans la fourniture des composants technologiques de base pour mener à bien des missions comme Arachne, qui cherche à recharger les engins spatiaux en dehors de l’atmosphère.

A déclaré Jay Patel, vice-président de l’unité commerciale des programmes de télédétection de Northrop Grumman.

Le test en laboratoire a utilisé un simulateur solaire pour éclairer le côté photovoltaïque de la « tuile sandwich » et démarrer le processus de conversion.

Maintenant, l’équipe sera mise au défi de continuer à développer la technologie, afin qu’elle soit prête pour la mission prévue pour 2025. De cette façon, Arachne sera la première à convertir la lumière du soleil en énergie en dehors de la Terre, étant la base de cette technologie. pour l’avenir.

A lire aussi :