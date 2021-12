Test : Écouteurs Tronsmart Onyx Prime

Les écouteurs Tronsmart Onyx Prime sont l’une des dernières sorties du fabricant qui gagne de plus en plus de terrain dans l’univers audio, avec des propositions pour les différents besoins et garantissant des prix plus abordables que la concurrence.

Ces derniers jours, j’ai écouté de la musique et parlé au téléphone avec l’aide du Tronsmart Onyx Prime et aujourd’hui je viens parler un peu d’eux.

Spécifications générales de Tronsmart Onyx Prime

Les Tronsmart Onyx Prime sont les premiers écouteurs du marché dotés de la technologie hybride à double entraînement. Ils incluent le processeur Qualcomm QCC3040 et prennent en charge le décodage audio adaptatif aptX/AAC/SBC.

Ils sont équipés de Bluetooth 5.2 prenant en charge la technologie d’appairage TWS. Pour les appels, ils ont une réduction du bruit.

L’autonomie annoncée est de 40 heures de reproduction en considérant déjà la recharge avec la box. Les écouteurs fonctionnent pendant 7 heures.

Dans la boite

Encore une fois, Tronsmart a placé ces écouteurs dans une boîte soigneusement organisée, même s’il contient trop de plastique. Dès que le premier capuchon en plastique transparent est ouvert et retiré, il y a deux paires de caoutchoucs pour crochets d’oreille et d’embouts auriculaires, avec le boîtier de charge et les écouteurs en dessous.

Le levage de ce plateau est le guide de démarrage rapide et la garantie. Le câble de charge est placé dans une boîte en carton.

Design et confort

Les Tronsmart Onyx Prime sont un peu plus robustes que les autres modèles du fabricant, mais cela garantit également un confort de port inégalé.

En plus de l’embout en caoutchouc qui s’insère dans l’oreille, il y a un crochet, également en caoutchouc, qui adapte l’écouteur à l’oreille pour plus de sécurité.

Quatre microphones sont visibles, et leur fonction est de capter le son des appels, mais aussi de réduire le bruit pour que les conversations se déroulent le plus clairement possible.

Le son du Tronsmart Onyx Prime

Comme mentionné, le Tronsmart Onyx Prime est équipé du processeur Qualcomm QCC3040, qui, à lui seul, est un gage de bonne qualité de gestion des ressources pour offrir une bonne qualité sonore, avec un décodage aptX.

Mais en plus, ce produit intègre ce qu’on appelle la technologie hybride à double entraînement. Il intègre essentiellement un pilote dynamique pour les médiums et les graves et un autre pilote à armature équilibrée pour les aigus, offrant une qualité sonore plus riche et plus pure avec une fréquence plus large (10 Hz-25 kHz).

En effet, cette technologie se traduit par une qualité sonore unique dans un produit de cette gamme de prix, où les graves sont intenses et immersifs et les aigus très équilibrés. Comparé à mes Galaxy Buds Pro, qui sont d’excellente qualité, le Tronsmart Onyx Prime, peut surpasser principalement dans l’implication des basses.

A noter qu’ils n’ont pas de suppression active du bruit, comme d’autres de la marque.

L’application mobile Tronsmart

Les écouteurs peuvent être contrôlés via une application mobile sur Android et iOS. L’application vous permet de basculer facilement entre le mode normal et le mode jeu. Il contient également des informations sur la capacité de la batterie de chaque casque individuellement.

Le son peut être contrôlé via l’application, avec une capacité d’adaptation automatique, offrant les meilleurs réglages en fonction de ce que vous écoutez. Mais même ainsi, l’utilisateur peut choisir le mode qui lui convient le mieux.

Dans l’application, il est également possible de régler les commandes tactiles.

Commande tactile

Les deux écouteurs ont chacun un bouton tactile, avec des fonctionnalités adaptées aux différents types de toucher. Dans l’application, ils sont tous décrits, ainsi que dans le manuel d’instructions rapide qui se trouve à l’intérieur de la boîte. Sont-ils:

Sur les deux écouteurs :

3 sonneries : activer/désactiver le son ambiant



2 sonneries : pause et lecture multimédia



2 sonneries : répondre ou raccrocher un appel



Sonnerie 2 secondes : rejeter un appel

À gauche:

Appuyez sur 2 secondes : Chanson précédente



1 Touchez : baissez le volume

À droite:

Appuyez sur 2 secondes : chanson suivante



1 touche : augmenter le volume

Toutes ces sonneries fonctionnent efficacement et, comme mentionné ci-dessus, peuvent être modifiées par l’application.

Autonomie

La marque annonce que l’autonomie est de 40 heures de reproduction, compte tenu de la recharge avec la box. Les écouteurs ont une autonomie annoncée de 7 heures.

La vérité est que cette autonomie est très proche de 7 heures. J’ai réussi environ 6 heures et demie, ce qui est excellent pour le segment.

Verdict

Les écouteurs Tronsmart Onyx Prime sont disponibles aux alentours de 60 €, un prix qui en fait un produit très intéressant sur le marché des écouteurs.

Pour ceux qui ne sont pas intéressés par un produit avec suppression active du bruit, mais qui apprécient la qualité du son reproduit et des appels de qualité, voici quelques écouteurs à considérer. De plus, pour ceux qui jouent à des jeux ou veulent regarder des films et des séries, l’écart est inexistant.

Le confort d’utilisation est un autre facteur positif à considérer, sans fatigue ni douleur au bout d’une heure ou deux (durée maximale pendant laquelle je les ai utilisées en continu).

Netcost-security.fr remercie Tronsmart d’avoir fourni les écouteurs Tronsmart Onyx Prime pour examen.

