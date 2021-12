AID – Intelligence Artificielle Défense, de l’autre côté

Le lancement d’AID – Artificial Intelligence Defense est prévu pour 2022, un titre de stratégie en temps réel qui pourrait se révéler une agréable surprise.

Le jeu est actuellement en cours de développement par les studios polonais Hydra Games. Venez en savoir plus.

AID – Artificial Intelligence Defense, est un jeu de stratégie en temps réel développé par les pôles d’Hydra Games, responsables, entre autres, de Mowing Simulator ou Don’t be Afraid.

Le jeu a un grand potentiel, notamment pour le récit qu’il présente et qui met les joueurs aux commandes d’une Force d’Intelligence Artificielle qui cherche à… éliminer l’Espèce Humaine.

Traditionnellement, nous sommes habitués à différentes histoires dans lesquelles nous luttons contre une sorte de panne d’une entité d’IA mais, dans AID – Artificial Intelligence Defense, nous sommes la menace.

Le joueur devra utiliser la technologie de pointe à la disposition de l’IA et, de cette manière, tenter d’éradiquer la Terre des derniers vestiges de l’Humanité. Les derniers humains de la planète sont disponibles à tout pour survivre, mais nous ne pouvons pas laisser cela se produire.

Malgré le fait que l’IA que nous représentons ait ses débuts entre les mains des humains, nous n’avons plus aucune limitation imposée par eux et à ce titre, le jeu nous permettra de développer des technologies et des armes très avancées et créatives. Notre seule limite sera la puissance de calcul…

Dans AID – Artificial Intelligence Defense, l’information représente le pouvoir et plus nous avons d’informations en notre possession, plus nous aurons de pouvoir sur les humains. Pour ce faire, nous pouvons créer des unités qui espionnent les humains et acquièrent des informations utiles sur l’ennemi. De cette façon, nous augmenterons notre connaissance du reste de l’Humanité et deviendrons plus forts.

Ces informations accumulées permettront le meilleur choix d’armes à construire, d’équipements à créer ou de stratégies à mettre en œuvre au combat.

Dans tous les cas, il n’y a pas de reddition. N’oubliez pas que nous sommes une entité d’IA et en tant que telle, si nous avons un objectif, cet objectif devra être atteint… ou bien nous serons détruits dans la tentative.

Toujours pas de date de sortie concrète, AID – Artificial Intelligence Defense est prévue sur PC au dernier trimestre 2022.