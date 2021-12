L’état allemand de Hesse perd un procès pour cesser d’utiliser Microsoft Teams et Office 365

L’aversion de l’Allemagne pour les services Microsoft n’est plus seulement une réalité maintenant et existe depuis un certain temps. Il y a déjà plusieurs situations que nous avons rapportées ici et qui nous montrent que le pays veut peu de relations avec les produits de la société Redmond.

Cependant, récemment, l’État allemand de Hesse a perdu devant les tribunaux son intention de cesser d’utiliser Microsoft Teams et Office 365.

Il semble que les relations difficiles entre l’Allemagne et Microsoft ne se terminent pas. Le gouvernement allemand a tenté à plusieurs reprises d’abandonner et de remplacer les services logiciels développés par la société Redmond. En 2004, la ville de Munich a fait l’actualité mondiale pour être passée de Windows à Linux, via le système LiMux. Cependant, plus de 10 ans plus tard, en 2017, la région a annoncé qu’elle reviendrait à Windows 10. Mais en 2020, la stratégie a été repensée et Munich s’est à nouveau tournée vers l’utilisation du système ouvert.

De plus, en 2019, il a été annoncé que Windows 10 et Office 365 seraient interdits dans les écoles allemandes. Et en novembre de cette année, nous avons mentionné que l’état allemand du Schleswig-Holstein installerait Linux et LibreOffice sur 25 000 PC.

Mais, dans ces divers changements, tout ne semble pas se passer comme l’Allemagne le souhaite.

L’État de Hesse perd son procès pour quitter Microsoft Teams et Office 365

Le ministère de l’Éducation de l’État allemand de Hesse a proposé de remplacer Microsoft Teams et Office 365. La migration de Teams serait effectuée dans plus de 2 000 écoles de l’État vers une solution sur site.

Cependant, la Haute Cour régionale (OLG) de Francfort-sur-le-Main a désormais constaté qu’une solution locale manquait de ressources par rapport à l’offre de services de Microsoft. Selon les détails, les critères du logiciel de vidéoconférence exigeaient que le fournisseur de logiciels prenne en charge la participation de 200 000 étudiants au total et de 450 000 au maximum.

C’est donc une bataille perdue d’avance de l’Etat allemand contre la société Redmond. Mais nous serons attentifs à toutes les nouvelles et développements concernant la relation entre l’Allemagne et Microsoft.