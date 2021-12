Microsoft prépare déjà le successeur du Surface Studio 2

Cela fait environ 3 ans depuis l’introduction du dernier modèle de Surface Studio, le Surface Studio 2. Un appareil qui intègre la 7e génération de processeurs de la série Intel HQ et une carte graphique NVIDIA® GeForce® GTX 1070 ou NVIDIA® GeForce® GTX 1060 selon sur du modèle choisi.

Il y avait des incertitudes et des doutes sur l’avenir de la gamme, car c’était la seule gamme Surface qui n’avait pas encore été renouvelée. Il avait également été spéculé sur son annulation en raison d’une possible baisse des ventes. Mais finalement un peu de lumière se fait jour sur le sujet, confirmant que cette gamme n’est pas annulée.

Microsoft a déjà un digne successeur au Surface Studio 2 prévu pour 2022

Microsoft avait en fait prévu de présenter un Surface Studio 3 à un moment donné en 2020. Mais en raison de la pénurie de composants que la pandémie COVID19 a générée, cela n’a pas pu être possible, obligeant le renouvellement de cette gamme à être reporté à une date ultérieure. .

Nous savons maintenant grâce à Windows Central que Microsoft a déjà mis en place le successeur de Surface Studio et qu’il est prévu de le lancer en 2022. Nous espérons qu’il n’y aura plus de retards de la part de Microsoft et qu’il pourra enfin livrer l’avenir. Surface Studio 3.

Nous ne savons pas grand-chose sur le matériel que cette équipe transportera, mais nous supposons qu’elle lancera un processeur de la 12e génération de processeurs Intel de la série H, avec NVIDIA® GeForce® RTX Graphics dans ses configurations les plus chères, et Intel Graphics ( R) Iris (R) Xe Graphics dans sa configuration de base.