Windows 11 recevra sa première mise à jour majeure à l’été 2022

Microsoft a révélé lors du lancement de Windows 11 que son nouveau système d’exploitation ne recevrait qu’une mise à jour de fonctionnalités par an, contrairement à Windows 10 qui en recevait une tous les 6 mois. Cela permet à Microsoft de publier des mises à jour plus complètes et de meilleure qualité.

Jusqu’à présent, nous ne connaissions pas la date approximative de la nouvelle mise à jour de Windows 11. Jusqu’à présent, Windows Central a révélé la date approximative de la prochaine mise à jour majeure de Windows.

La prochaine mise à jour de Windows 11 arriverait à l’été 2022

D’après nos confrères de Windows Central, Microsoft a déjà développé la prochaine mise à jour de fonctionnalités connue sous le nom de 22H2. Cette nouvelle mise à jour est prévue pour le second semestre 2022, ce qui coïncide avec la nouvelle cadence de publication que Microsoft utilise pour Windows.

Cette version est conçue comme une mise à jour pour peaufiner certains détails de Windows 11, un style de mise à jour similaire à ce qui était la version TH2 de Windows 10. Cette mise à jour servira également à ajouter certaines fonctionnalités qui, en raison du temps de développement court de Windows 11

Un exemple de ces fonctionnalités est le mode sombre dans tout le système d’exploitation, quelque chose qui manque actuellement à Windows 11. Ils prévoient également d’intégrer le sous-système d’application Android, certaines applications remaniées telles que le nouveau Windows Media Player ou le nouveau Bloc-notes, et les fonctionnalités manquantes de la barre des tâches telles que le glisser-déposer.

Windows Central nous informe également que Microsoft travaille à la prise en charge de widgets tiers qui viendront compléter ceux actuels de Windows 11. Ceux-ci peuvent être téléchargés depuis le Microsoft Store, mais les applications qui n’y sont pas peuvent également être intégrées.

Quand sortira cette nouvelle version ?

Microsoft prévoit de terminer le développement de cette nouvelle mise à jour de fonctionnalité en mai 2022, bien que cela puisse changer si un problème de développement survenait au sein de l’équipe. Un exemple de ces revers pourrait être si l’ordinateur Windows subit un verrouillage en raison de la pandémie de COVID19.

Après la fin du développement de Windows 11 22H2, la mise à jour serait prévue pour l’été 2022. Cette section se déroulera entre juin et septembre, et il est fort probable qu’en juin une version préliminaire sera publiée pour les utilisateurs Insider et une version finale en septembre, qui coïnciderait avec la sortie de Windows 11.