Netcost-security.fr : Les meilleurs trucs et astuces de 2021

Il existe de nombreux trucs et astuces que nous apportons quotidiennement à nos lecteurs et certains d’entre eux sont de véritables réussites pour leur utilité.

Aujourd’hui, nous vous proposons le top des meilleurs conseils 2021, publiés chaque mois de l’année.

janvier

Facebook : Vous ne faites pas partie des arnaques ? retirer votre identification

De plus en plus d’utilisateurs utilisent le réseau social Facebook. Cependant, de plus en plus de stratagèmes circulent également afin de gagner en visibilité dans les publications, mais aussi pour voler les données des utilisateurs.

Avez-vous déjà vu apparaître sur votre timeline un message qui n’est pas le vôtre, mais qui y est identifié ? Si vous souhaitez supprimer cette publication de votre journal, supprimez votre identifiant.

février

Écouter de la musique YouTube avec l’écran Android éteint ? La solution est simple

Ceux qui n’utilisent pas les services de streaming de musique sur Internet se tournent souvent vers YouTube comme source audio. Cette solution présente quelques problèmes, le plus important étant le fait que cette application ne fonctionne qu’avec l’écran des smartphones actifs et avec celui-ci au premier plan.

Heureusement, il existe des solutions pour contourner ce problème, de manière simple. Aujourd’hui, nous vous en proposons un autre qui utilise un outil populaire sur Internet. Nous parlons de VLC, qui est un véritable couteau suisse en matière de multimédia sur Android et autres systèmes.

Mars

La télévision gratuite sur Internet ? Découvrez ces 3 services

La consommation de contenu numérique a beaucoup augmenté à cause de cette pandémie. De nos jours, il existe des services pour tous les goûts, mais en règle générale, ils sont payants. Cependant, certains services de télévision sont gratuits. En fait, il existe aujourd’hui de nombreuses façons de visualiser du contenu sans dépenser un centime.

Découvrez 3 services qui vous permettent de regarder gratuitement la TV, les séries et les films !

avril

Facebook : Découvrez maintenant si vos données ont été publiées récemment

Comme révélé samedi dernier, les données révélées sur Internet appartiennent à plus de 533 millions d’utilisateurs de Facebook dans le monde.

Rien qu’au Portugal, il existe plus de 2 millions de comptes et il est actuellement possible de savoir si votre compte figure sur la liste. Découvrez ce que vous devez faire pour savoir si votre compte est répertorié.

Peut

Marre de Google Maps sur Android Auto ? Essayez ces 3 options

Google a beaucoup changé Android Auto, avec de nouvelles fonctionnalités constantes et des améliorations attendues depuis longtemps. Maintenant qu’il est disponible au Portugal, il est temps de l’explorer encore plus loin et d’en tirer tous les avantages.

L’une des bases de cette proposition de Google pour la voiture est Google Maps, que tout le monde connaît depuis de nombreuses années. Comme tout le monde n’aime pas cette offre, nous vous présentons aujourd’hui trois alternatives que vous pouvez utiliser pour vous repérer sur Android Auto.

juin

Vous devez désactiver cette option Android maintenant pour économiser de l’espace sur Google Photos

Avec la fin du stockage illimité sur Google Photos, de nombreux utilisateurs cherchent désormais des moyens de gagner de l’espace essentiel dans ce service. L’option la plus évidente est de nettoyer les photos présentes, en éliminant les inutiles.

Pourtant, cela ne pourrait être qu’une solution temporaire, car les images continuent de s’accumuler sur le smartphone. Ainsi, il est essentiel de mettre un frein à ce processus et de s’assurer que l’espace Google Photos indispensable est maintenu. Changez simplement une option pour cela.

juillet

COVID-19 : Comment obtenir le certificat numérique en moins de 5 secondes ?

Le certificat numérique COVID de l’UE couvre la vaccination, le test ou la récupération du COVID-19 et est disponible au format numérique et papier.

Pour obtenir ce document, Netcost-security.fr avait déjà fourni un tutoriel ici, mais il existe désormais un moyen plus simple et plus rapide.

août

Carte Citoyenne : Ayez-la officiellement sur votre mobile

Le monde est de plus en plus numérique et cela n’a presque aucun sens de se promener avec des cartes physiques. Les paiements sont numériques, le permis de conduire peut être numérique et même la carte de citoyen (CC) peut être dans une simple application.

Saviez-vous que vous pouvez avoir votre CC, permis de conduire et carte ADSE sur votre smartphone ? Installez l’application id.gov.pt.

septembre

Documento Único Automóvel (DUA): Ayez-le officiellement sur votre téléphone portable

Le nouveau Documento Único Automóvel, également connu sous le nom de DUA, a remplacé les documents d’enregistrement et les titres de propriété. Ce document identifie un véhicule et lui permet de circuler dans les pays de l’Union Européenne.

Récemment, ce type de document a été pris en charge par l’application id.gov.pt.

octobre

Comment augmenter la mémoire RAM de votre smartphone Xiaomi en appuyant sur un bouton

Gérer les ressources d’un smartphone peut ne pas être simple, encore plus sur des modèles plus limités. La RAM est l’une des plus consommées sur Android et tout ce qui est présent est le bienvenu pour garder les applications en arrière-plan.

Les fabricants se tournent désormais vers une solution simple qui étend rapidement cette fonctionnalité. Aujourd’hui, nous vous montrons comment augmenter la mémoire RAM de votre smartphone Xiaomi en appuyant sur un seul bouton de la configuration.

novembre

La lampe de poche pour smartphone Samsung a un secret que vous allez adorer

Les interfaces de personnalisation Android ont parfois des fonctionnalités cachées ou très peu connues. Celles-ci sont intéressantes et témoignent d’une attention particulière de la part des fabricants envers leurs utilisateurs.

C’est précisément ce que nous voyons avec One UI de Samsung, qui recèle des trésors cachés. L’un d’eux sera montré aujourd’hui et il se trouve dans la lampe de poche du smartphone, qui a une astuce cachée que vous adorerez certainement.

décembre

Comment savoir si votre smartphone Xiaomi est authentique ou faux

Dans un marché de plus en plus concurrentiel, les consommateurs choisissent souvent d’acheter leurs smartphones plus axés sur le prix et non sur ce qui compte vraiment. Cela peut conduire à des situations délicates où ils achètent des produits contrefaits ou contrefaits.

Cela est vrai et ne peut souvent pas être confirmé avant qu’il ne soit trop tard. Xiaomi a la possibilité de valider ses smartphones et ainsi offrir une plus grande sécurité à ses clients. Voici comment savoir si votre smartphone Xiaomi est authentique ou faux.

Et pour vous, quel a été le meilleur conseil que nous ayons donné tout au long de l’année ?