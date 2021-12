La nouvelle technologie permettra aux CPU et aux GPU d’utiliser 85% de transistors en moins

La grande magie de l’industrie technologique réside dans le fait qu’elle recherche, recherche et essaie en permanence de développer des innovations permettant d’apporter les meilleures solutions possibles au consommateur et aux entreprises.

En tant que tel, il est maintenant d’actualité qu’il existe une nouvelle technologie qui peut permettre aux CPU et aux GPU d’utiliser 85% de transistors en moins.

Puces avec 85 % de transistors en moins

Une équipe de chercheurs, en partenariat avec l’Université de technologie de Vienne, développe une technologie qui pourrait apporter une nouvelle approche et changer le système de transistors tel que nous le connaissons aujourd’hui.

Selon les informations, grâce à l’élément Germanium (Ge), les chercheurs ont pu développer une nouvelle conception d’un transistor adaptable qui peut changer sa configuration en temps réel, en fonction des exigences de charge de travail de l’équipement dans une situation donnée.

Un transistor est un petit élément d’une importance cruciale dans un système électronique et a plusieurs fonctions. Il s’agit d’un amplificateur de signal (tension), d’un Switch de circuit et d’un amplificateur et régulateur de courant.

Cependant, malgré quelques avancées, il est de plus en plus difficile d’innover en matière d’augmentation de la densité des transistors. Et c’est dans ce sens que naît le projet des chercheurs. Cela permettra au circuit de s’ajuster, plutôt que d’avoir à ajouter un nouveau circuit à chaque opération, comme c’est le cas aujourd’hui.

Ainsi, en adaptant les connexions, et en évitant la création de circuits séparés pour les différentes instructions sur une puce, le projet permettra de réduire jusqu’à 85 % les transistors nécessaires dans les processeurs et les cartes graphiques. En retour, la consommation d’énergie et les températures de ces équipements seront également plus faibles, ce qui favorisera une augmentation des fréquences et des performances.

Avec cette adaptabilité, les opérations arithmétiques, qui nécessitent 160 transistors, pourraient fonctionner avec seulement 24 unités.

Selon le Dr Masiar Sistani, l’un des chercheurs du projet :

Nous connectons deux électrodes avec un fil de germanium extrêmement fin, via des interfaces extrêmement propres et de haute qualité. Au-dessus du segment de germanium, nous plaçons une électrode de contrôle comme celles que l’on trouve sur les transistors conventionnels. La différence est que notre transistor a une autre électrode de commande placée aux interfaces entre le germanium et le métal. Il peut programmer dynamiquement la fonction transistor.

Le chercheur mentionne également que l’utilisation du germanium dans le nouveau design est un avantage, car l’élément a une structure électronique unique. Lorsqu’une tension est appliquée, le flux de courant augmente à un stade initial, mais après une certaine limite, il diminue, donnant lieu à ce qu’on appelle une résistance différentielle négative. Et à l’aide de l’électrode de commande, il est possible de moduler la tension à laquelle se trouve cette limite.

La nouvelle technologie peut être rapidement mise en œuvre car elle n’a pas de nouveaux matériaux pour l’industrie des semi-conducteurs. Les chercheurs pensent que les transistors adaptatifs peuvent être incorporés en complément de certaines conceptions de semi-conducteurs.

C’est donc un nouveau petit pas vers un avenir technologique qui s’annonce très prometteur.

