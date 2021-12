Les usines de fabrication de puces Samsung et Micron touchées par les blocages en Chine

Qu’est-ce qui vient juste de se passer? Samsung a confirmé qu’il ajusterait les opérations de son usine de fabrication de semi-conducteurs à Xian après que toute la ville chinoise a été mise en quarantaine à la suite d’une augmentation des cas de Covid-19. La société affirme que les clients ne devraient pas être affectés, mais l’impact potentiel sur les approvisionnements et les prix NAND mondiaux si les restrictions restent en place plus longtemps que prévu, suscite des inquiétudes.

CNN écrit que les 13 millions d’habitants de Xian ont été placés sous un verrouillage strict la semaine dernière qui a vu la fermeture des écoles, des lieux publics et des transports, ne laissant ouverts que les services essentiels comme les supermarchés et les hôpitaux. Les résidents ont été interdits de quitter leur domicile, sauf pour des raisons urgentes telles que les urgences médicales.

La situation affecte les usines de mémoire flash NAND de Samsung à Xian, obligeant l’entreprise à ajuster ses opérations, écrit le Korean Economic Daily. La décision « a été prise conformément à notre engagement à protéger la santé et la sécurité de nos employés et partenaires, qui reste notre priorité absolue », a déclaré Samsung dans un communiqué.

« Nous prendrons également toutes les mesures nécessaires, notamment en tirant parti de notre réseau de fabrication mondial, pour garantir que nos clients ne soient pas affectés. »

Les deux installations de Samsung, qui emploient plus de 3 300 personnes, traitent au total 250 000 feuilles de wafer par mois, ce qui représente 42,5% de la production NAND de Samsung dans le monde et 15,3% de la production NAND mondiale totale.

La bonne nouvelle est que Samsung, le plus grand producteur mondial de NAND avec une part de marché de 34,5%, a suffisamment de stock pour approvisionner ses clients jusqu’au milieu du mois prochain.

Micron, qui possède des installations de fabrication dans la ville, ressent également la pression du verrouillage de Xian. Il indique que les réductions de personnel et d’entrepreneurs ont eu un impact sur les niveaux de sortie des opérations d’assemblage et de test de DRAM.

« Nous utilisons notre chaîne d’approvisionnement mondiale, y compris nos partenaires sous-traitants, pour aider nos clients à servir ces produits DRAM. Nous prévoyons que ces efforts nous permettront de répondre à la plupart de la demande de nos clients, mais il peut y avoir des retards à court terme lors de l’activation de notre réseau », écrit Micron.

Il semble qu’il y aura peu d’impact sur le prix des biens de consommation NAND et DRAM, et le gouvernement local s’attend à ce que les restrictions s’assouplissent d’ici une à deux semaines. Mais Samsung et Micron espèrent sans aucun doute que le verrouillage ne dure pas plus longtemps que prévu, surtout compte tenu de la pénurie mondiale actuelle de puces.