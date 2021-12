Les voitures électriques ont-elles besoin de pneus spéciaux ?

Akface Gonfleur Pneu, Pompe Voiture 12V 150PSI, Portatif de Gonflage apide à Faible ​Bruit 35L/Min Pour Pneus de Voiture, Vélos et Autres Gonfleur Electrique Voiture

🚗 Gonflage rapide - La pression gonflable maximale de ce gonfleur voiture portable est de 150 psi, par rapport à d'autres qui ont besoin de 5 minutes ou plus, notre compresseur voiture gonfle un pneu de 13 pouces avec une vitesse de pompage de 35 L/min ne prend que 3 à 4 minutes. Il suffit de brancher et de commencer à gonfler, cela rend le gonflage des pneus en cas d'urgence plus facile et plus pratique. 🚗 Faible bruit - gonfleur degonfleur electrique fonctionne assez silencieusement jusqu'à ce que la pression soit atteinte, puis s'arrête automatiquement. Le niveau de bruit n'est pas trop fort, vous pouvez donc l'utiliser même avec des voisins. Gonfleur pneus voiture signale également la pression actuelle des pneus si elle est branchée mais que vous ne gonflez pas activement. 🚗 Écran LCD avec chiffre précis - compresseur de voiture portable vous aidera à calculer les valeurs requises PSI, BAR, KPA, KG/CM² et ces chiffres sont conformes au manomètre de pression des pneus habituel. Le compresseur d'air de la voiture s'éteindra automatiquement une fois que le gonfleur de pneu atteindra la pression requise. Vous pouvez vous éloigner du gonfleur de pneu numérique sans avoir à vous soucier du surgonflage ou du sous-gonflage du compresseur de roue. 🚗 Gain de place - Nos compresseur d'air voiture ont un design compact. Le câble de 2,8 m atteint les pneus tout autour du véhicule, vous pouvez l'utiliser à tout moment lorsque vous en avez besoin. Il peut également se ranger proprement à l'intérieur de l'unité. Le câble d'alimentation est détachable pour être rangé dans le sac de transport avec 1 pompe à air, 3 buses, 1 fusible supplémentaire et 1 manuel. 🚗 Multi-usage - Le cordon d'alimentation de 2,8 m de long des compresseur air pneu voiture permet d'atteindre tous les pneus de vos voitures, vélos, balles, motos (valve Schrader uniquement), berline et SUV de taille moyenne. NE SUPPORTE PAS les pneus LT, HT et camion. Assez bons daptors pour matelas pneumatiques, bateaux pneumatiques, balles et autres structures gonflables.