Samsung : Si vous changiez de smartphone, opteriez-vous pour un modèle pliable ?

Samsung a dans sa gamme de smartphones pliables un vrai succès. Le Z Flip et le Z Fold de 2021 ont poussé de nombreux consommateurs, lors du choix d’un smartphone, à opter pour un pliable, au lieu d’un haut de gamme normal.

Si vous changiez de smartphone, opteriez-vous également pour un modèle pliable ?

Samsung : Comment le pliage façonne l’avenir de l’innovation des smartphones

Samsung a présenté aujourd’hui un article où il parle de son pliage et de la façon dont son acceptation change le marché et le développement du segment.

Le succès des smartphones pliables va bien au-delà de ce à quoi on pourrait s’attendre. Samsung dans ses tentatives précédentes, ainsi que Huawei et Motorola (et d’autres fabricants), n’ont pas été très réussis, principalement en raison de la qualité des écrans, car ils n’ont pas répondu aux attentes. prime utilisateurs.

Mais aujourd’hui, les propositions sont de qualité supérieure et pour le marché international, sans aucun doute, Samsung est le seul pertinent.

Selon le constructeur, cette année, quatre fois plus d’unités de smartphones pliables ont été vendues que l’année dernière. De plus, il n’a fallu qu’un mois après le lancement du Galaxy Z Fold 3 et du Galaxy Z Flip 3 pour dépasser le total des ventes cumulées de ses modèles de l’année dernière.

Bien que la société n’ait pas révélé de chiffres spécifiques, elle parle d’une augmentation de 150 % du nombre de consommateurs qui ont changé de marque pour le Galaxy Z Flip3 par rapport au Galaxy Note 20. Il y a également eu une augmentation de 140 % des consommateurs qui sont passés au Z Flip3 par rapport au Galaxy Note 20. avec le Galaxy S21.

Ceux qui ont opté pour le Z Flip3 ont déclaré que le choix était lié à la vitre avant et qu’elle permet une utilisation sans avoir à l’ouvrir. Fold3 a été choisi principalement pour son grand écran, sa capacité multitâche et également pour sa prise en charge du S Pen.

Samsung prédit que les achats pliables seront multipliés par 10 d’ici 2023, nous devrions donc voir de nouveaux modèles innovants sortir l’année prochaine. De plus, la concurrence a révélé qu’elle mettait également beaucoup d’efforts dans ce segment.

Si vous changiez de smartphone, opteriez-vous pour un modèle pliable plutôt qu’un modèle haut de gamme ?