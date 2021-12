COVID-19 : les restrictions du Nouvel An sont déjà en vigueur

L’année 2021 est presque terminée, il n’en va pas de même avec la pandémie de COVID-19. La vaccination a été fondamentale pour la réduction des décès et des hospitalisations, malgré le nombre de nouveaux cas qui continue d’augmenter (le Portugal ayant atteint un nouveau record hier).

À 00h00 aujourd’hui, certaines restrictions sont entrées en vigueur. Sachez ce que vous devez et pouvez faire.

COVID-19 : la variante Omicron du SARS-CoV-2 est dominante au Portugal

Les restrictions visant à contenir la pandémie de COVID-19 pendant la période du Nouvel An sont entrées en vigueur à 00h00 aujourd’hui et resteront en vigueur jusqu’à samedi, en raison de l’aggravation de la situation épidémiologique et de la récente augmentation des cas.

Ainsi, aujourd’hui et jusqu’à la fin de samedi, il sera obligatoire de se soumettre à un test négatif pour entrer dans les restaurants, les casinos et les soirées de réveillon.

Sur la voie publique, les rassemblements de plus de 10 personnes sont interdits, ainsi que la consommation de boissons alcoolisées.

Le durcissement des restrictions pendant les fêtes de fin d’année intervient en réponse à l’aggravation de la situation épidémiologique due à la nouvelle variante Omicron du SARS-CoV-2, qui est déjà dominante au Portugal, et à un moment où le pays enregistre de nouvelles infections quotidiennes maximales. (26 867 cas mercredi) et une augmentation exponentielle du taux d’incidence et de transmissibilité.

Le gouvernement recommande également de réaliser des tests de diagnostic, d’éviter les rencontres avec un grand nombre de personnes dans des espaces clos, petits et mal ventilés et d’éviter de rester longtemps sans masque.

Le Portugal continental est dans un état de calamité depuis le 1er décembre en raison de l’augmentation du nombre de cas. Le COVID-19 a déjà fait plus de 5,41 millions de morts dans le monde depuis le début de la pandémie, selon le dernier bilan de l’Agence France-Presse. Au Portugal, depuis mars 2020, 18 921 personnes sont décédées et 1 330 158 cas d’infection ont été enregistrés, selon les données de la Direction générale de la santé.