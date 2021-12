Les 10 cas les plus insolites survenus dans le monde de la technologie en 2021

Le secteur de la technologie ne se limite pas au lancement de nouveaux produits et d’actualités sur les équipements, les logiciels et les marques. C’est aussi un segment marqué par des histoires de plus en plus drôles, certaines amusantes mais d’autres qui mettent même les gens en danger.

Donc, pour résumer ce qui s’est passé, nous laissons aujourd’hui les 10 cas les plus inhabituels qui se sont produits dans le monde technologique en cette année 2021.

Nous avons analysé nos articles et fait un aperçu de 10 des situations les plus ridicules qui se sont produites dans le monde de la technologie en cette année 2021 qui est sur le point de nous dire au revoir. Nous laissons ensuite ces nouvelles par ordre chronologique de la plus ancienne à la plus récente.

1 – Ligne de chemin de fer en Chine bloquée pendant 20 heures en raison de la fin d’Adobe Flash

En janvier de cette année, nous avons publié la situation inhabituelle où la fin d’Adobe Flash a bloqué une ligne de chemin de fer en Chine pendant 20 heures. La raison en était que l’ensemble du système, comme le réseau de contrôle chargé du transport des personnes et du contrôle des coffres à bagages, était géré par le logiciel Adobe.

L’histoire est devenue encore plus ridicule après avoir découvert qu’une copie piratée d’Adobe Flash avait été utilisée sur le chemin de fer. En d’autres termes, après la mort du programme, c’était le moyen trouvé pour maintenir le système ferroviaire en fonctionnement.

2 – Une femme commande un Apple iPhone 12 Pro Max et reçoit une boisson aromatisée à la pomme

En février, le cas, également en Chine, était celui d’une femme qui a commandé une copie de l’iPhone 12 Pro Max et n’a reçu rien de plus qu’un paquet de jus de pomme chez elle.

Le plus curieux est que l’achat aura été effectué via l’Apple Store officiel le 16 février. Seule une boîte avec un paquet de jus de pomme est arrivée chez lui.

3 – Une femme appelle la police… à cause de son aspirateur intelligent

En avril, on a appris le cas d’une Américaine qui a appelé la police parce qu’elle soupçonnait que quelqu’un volait sa maison. Cependant, ce n’était que son aspirateur intelligent qui était à blâmer. La femme n’a pas gagné pour la frayeur à cause de son petit gadget.

Yana Sydnor a entendu des bruits étranges et forts à l’intérieur de sa maison et a pensé qu’il s’agissait d’un voleur. Elle et ses enfants se sont réveillés en sursaut et ont appelé la police en se cachant dans la salle de bain. La police est arrivée et a tenté de s’introduire dans la maison. Mais le prétendu voleur était, après tout, un aspirateur Robovac intelligent qui se trouvait maintenant au bas des escaliers.

4 – Google : un citoyen argentin a acheté un domaine dans le pays pour environ 5 €

Toujours en avril, un citoyen argentin a acheté la propriété du domaine de Google dans le pays pour 540 pesos argentins (environ 5 euros). Pour cette raison, la plate-forme google.com.ar a été désactivée pendant un certain temps.

Le citoyen, Nicolas Kuroña, a acheté le domaine le jour même où la propriété de Google a expiré. De plus, il a écrit sur le réseau social Twitter que l’achat était légal et effectué en conséquence.

5 – La femme a plus de 4 000 produits Final Fantasy et veut entrer dans la Guinness

Au mois d’août, nous avons présenté un collectionneur qui s’est avéré être un vrai fan de la saga de jeux Final Fantasy. En tant que telle, la femme a affirmé qu’elle possédait plus de 4 000 objets relatifs au jeu et, en tant que telle, avait l’intention d’entrer dans le livre Guinness des records.

L’utilisateur Taline a partagé sa collection avec tout le monde via une publication sur Reddit et dit qu’elle a commencé à collectionner alors qu’elle n’avait que 9 ans. Il dispose actuellement de deux salles entièrement remplies de divers objets de collection du jeu. Les articles comprennent des jeux, des livres, des poupées de personnages, des affiches, des images, des peintures, de la vaisselle, des pulls, entre autres.

6 – L’utilisateur trouve un doigt de gant sous l’adhésif thermique de son RTX 3090

Toujours en août, la situation inhabituelle que nous avons signalée était celle d’un utilisateur qui a découvert un gant de doigt sous l’adhésif thermique de sa carte graphique Nvidia GeForce RTX 3090 Founders Edition. La découverte était si inattendue et ridicule que l’utilisateur a même insisté pour la partager avec la communauté en ligne.

Le joueur a dû ouvrir son GPU pour changer l’adhésif thermique, car l’équipement avait une surchauffe de 110º C dans les mémoires qui n’avaient pas encore beaucoup d’utilisation. Cependant, ce n’était pas sa surprise lorsqu’il a découvert que sous les morceaux se trouvait ce qui, à première vue, ressemblait à un préservatif. Mais après un examen plus approfondi, il s’est rendu compte que l’objet intrusif était un gant de doigt.

7 – Le fan Xbox a une collection de 92 commandes de console

En septembre, nous avons publié une autre situation ridicule dans le monde du jeu vidéo. L’utilisateur de Reddit Killshot4077 a publié dans la section Xbox de la plate-forme son incroyable collection avec un total de 92 contrôleurs Xbox qui ont accompagné toutes les générations de la console Microsoft.

Dans la collection, il n’y a qu’un seul exemplaire de la première génération. Mais c’est une manette très spéciale, appelée Duke !, qui a d’abord été développée pour Xbox. Et en plus, l’utilisateur a également révélé avoir 11 consoles Microsoft.

8 – L’homme fait semblant d’être écrasé mais est capté par la caméra d’une Tesla

Toujours en septembre, le cas inhabituel est celui d’un homme originaire de Louisiane, aux États-Unis d’Amérique, qui a prétendu avoir été renversé par une voiture Tesla, avant de porter plainte auprès des autorités. Cependant, l’image capturée par Tesla a révélé qu’il s’agissait d’un mensonge.

Ainsi, après l’enquête, la police a conclu qu’il n’y avait pas eu de type d’écrasement. La victime présumée, du nom de Bates Jr., s’était volontairement jetée au sol. Pour conclure, la police a eu recours à la caméra intégrée de Tesla, qui a révélé tout ce qui s’était passé. Arthur Bates Jr. a reconnu que tout cela n’avait été qu’un mensonge, ayant été arrêté par la police.

9 – Une femme avale des AirPod et enregistre ses bruits d’estomac

En novembre, nous avons parlé du cas d’une femme qui a avalé ses Apple AirPods. Mais, outre cela, ce qui en soi est étrange, les oreillettes ont également enregistré les sons de votre estomac, ainsi que la voix de son propriétaire, entre autres bruits.

La citoyenne américaine Carli Bellmer a partagé l’événement sur son compte de réseau social TikTok à travers une vidéo où, pleurant compulsivement, elle dit avoir confondu le médicament ibuprofène qui était dans sa main avec les AirPod qui se trouvaient dans l’autre et avalé les écouteurs au lieu du pilule.

En février, un autre cas impliquait un homme qui avait avalé un AriPod pendant qu’il dormait.

10 – Une femme reçoit par erreur 6 consoles Nintendo Switch… et ils la laissent les garder

La dernière histoire a été révélée en décembre et est arrivée à Deborah Lewis, une Américaine de 68 ans qui a reçu par erreur six consoles Nintendo Switch chez elle. La livraison a été effectuée par la société Target, qui a fini par laisser le matériel à la mauvaise adresse.

La chose la plus curieuse de toutes est qu’en réalisant l’erreur commise, la société de livraison a fini par vous laisser conserver les consoles populaires.

Ainsi, nous ne pouvons qu’attendre de découvrir quelles sont les histoires et situations caricaturales et insolites que nous réserve la nouvelle année 2022 !