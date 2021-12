Blueair 7470i à l’essai : le purificateur d’air pour les grandes pièces

HealthProtect 7770i with SmartFilter

Technologie de filtre HEPASilent - Le résultat pour une purification de l'air plus silencieuse et plus efficace sur le plan énergétique. Élimination efficace des germes, allergènes, poussières, moisissures, poils d'animaux, gaz et microplastiques. Purification complète de l'air pour des pièces jusqu'à 62 m², compatible WLAN et contrôle via l'écran LCD ainsi que via l'application Blueair. GermShield - Tue les virus et les bactéries grâce à la charge du plasma et à un faible débit d'air, même en mode veille. Tous les filtres sont recyclables et il est recommandé de remplacer les filtres tous les 6 à 12 mois selon l'utilisation.