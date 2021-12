Telegram a des nouvelles très intéressantes et maintenant tout le monde peut les tester sur les smartphones

Avec une excellente année, avec de plus en plus d’utilisateurs, Telegram a amélioré le service avec des nouvelles. Celles-ci ne cessent de croître et maintenant de nouvelles propositions apparaissent, que chacun peut essayer et évaluer.

Ce sont de nouvelles fonctionnalités qui apportent encore plus de capacités à ce service de messagerie et qui facilitent et améliorent la communication. Voyons ce qui est actuellement testé et comment tout le monde peut en faire l’expérience sur les smartphones.

Les problèmes rencontrés par d’autres services de messagerie tout au long de 2021 ont donné au Telegram l’espace dont il avait besoin. Profitant de cette pause, elle a augmenté son nombre d’utilisateurs actifs et est devenue une plateforme fiable et de plus en plus utilisée.

Les nouvelles qui sont actuellement en cours d’évaluation amélioreront encore cette proposition. Nous avons commencé avec la possibilité de créer des textes protégés pour éviter les spoilers, dans lesquels les utilisateurs choisissent s’ils veulent le lire ou non.

Cette option sera dans la personnalisation du texte à envoyer, devant être choisi l’option Spoiler. Pour le lire, appuyez simplement sur le message reçu et il apparaîtra avec le texte masqué et illisible. Il existe également la possibilité de partager des codes QR sur les chaînes de manière plus simple.

Une deuxième nouveauté vient avec Reactions. Les utilisateurs de Telegram ont plus de moyens d’exprimer leurs opinions et émotions sur les messages qu’ils reçoivent. Au total, 11 emojis seront disponibles pour les utilisateurs.

Comme nous l’avons dit précédemment, les nouvelles de Telegram sont toujours en cours de test et peuvent être temporairement interrompues en cas de problème. Il est également nécessaire que tous les utilisateurs d’une conversation disposent de cette version bêta 8.4.

Quiconque souhaite tester ces nouvelles de Telegram peut désormais le faire sur Android. Cette version n’est pas disponible sur le Play Store, mais peut être obtenue à partir du référentiel de l’entreprise dans le Microsoft App Center. Après avoir été téléchargé, il doit être installé sur les smartphones Android.