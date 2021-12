Faites des jeux Tetris sur votre réfrigérateur ? Samsung a une solution (littérale) pour cela

Qui ici a eu un produit Samsung ? Et qui a joué à Tetris ? Qui plus est, qui n’a pas désespéré de mettre des produits au frigo pour que tout s’emboîte, comme dans un vrai jeu de Tetris ? Désormais, Samsung a tout rassemblé dans un seul concept.

Le fabricant de produits technologiques et d’appareils électroménagers s’est associé à The Tetris Company pour créer des boîtes de conservation des aliments pour réfrigérateur en forme de Tetris. Tous les bénéfices seront reversés à la Fédération Européenne des Banques Alimentaires.

Samsung et The Tetris Company se sont associés dans une campagne de solidarité et ont créé un produit qui promet une grande utilisation avec créativité pour le réfrigérateur.

Un jeu Tetris pour votre frigo, pour la bonne cause

Les deux sociétés ont créé des bols de conservation des aliments dans le but de contribuer à réduire le gaspillage alimentaire. De plus, tous les bénéfices de la vente de ce produit en apparence simple seront reversés à la Fédération européenne des banques alimentaires et 10 € supplémentaires seront reversés à la FESBAL (Fédération espagnole des banques alimentaires) pour aider les personnes touchées par le volcan Cumbre Vieja à La Palma.

Le concept de produit va très loin pour ce à quoi nous sommes tous confrontés au quotidien, en particulier lors d’une journée de shopping ou d’une journée pour préparer les repas de la semaine. Essayer de tout ranger sur les étagères du réfrigérateur fait un vrai jeu de Tetris.

Ces boîtes en forme de blocs Tetris aux couleurs respectives – bleu clair, jaune, violet, vert, bleu, rouge et orange – sont appelées Samsung Stackers et apparaissent comme le premier ustensile de cuisine du genre.

Il s’agit d’une édition limitée disponible dans plusieurs pays d’Europe, à savoir la Roumanie, la Serbie, la Croatie, la Slovénie, l’Espagne, la République tchèque, la Slovaquie, l’Italie, la Hongrie, la Grèce, la France et le Royaume-Uni. Malheureusement, le Portugal est exclu de cette liste.