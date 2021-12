La NASA a engagé des théologiens pour comprendre l’impact de la vie extraterrestre sur les humains

Les entreprises et les agences ont annoncé des objectifs ambitieux pour faire connaissance avec l’espace. En fait, plus vous explorez, plus la vie est probable. En ce sens, la NASA a engagé des théologiens pour comprendre comment les humains réagiront s’ils entrent en contact avec la vie extraterrestre.

L’agence américaine est peut-être sur le point de se rendre compte que nous ne sommes pas seuls.

L’exploration spatiale est plus ambitieuse que jamais, c’est pourquoi la National Aeronautics and Space Administration (NASA) veut voir si les humains iront bien s’ils rencontrent une vie extraterrestre. En ce sens, en 2016, elle a créé un programme, à partir duquel elle a réuni 24 théologiens, à l’Université de Princeton.

Selon The Times, pendant un an, des théologiens ont discuté de l’impact que la possible découverte de la vie extraterrestre pourrait avoir sur les humains. Après tout, avec les milliards de galaxies que l’univers peut contenir, il y a une forte probabilité que les planètes garantissent la vie.

Plus que cela, et conscientes de cette probabilité, les entreprises et les agences spatiales sont impatientes de découvrir quelle ou quelles planètes abritent la vie. Soit dit en passant, le télescope spatial James Webb récemment lancé peut donner quelques indices dans cette direction.

Si, en fait, il existe une vie extraterrestre, deux questions se posent : Comment entrer en contact avec cette vie ? Comment dire aux êtres humains qu’ils ne sont pas seuls ?

Ainsi, le programme de la NASA – The Societal Implications of Astrobiology – visait à comprendre l’impact de cette nouvelle sur les croyances d’une personne et sur la façon dont les groupes religieux s’organisent.

Selon les théologiens présents, les doctrines religieuses sont ouvertes à la possibilité d’avoir la vie n’importe où. En fait, Andrew Davison, théologien à l’Université de Cambridge, a récemment publié un livre intitulé Astrobiologie et doctrine chrétienne, qui mentionne que la communauté non religieuse sous-estime les défis de ceux qui le sont.

Ce programme mené par la NASA est un signe que l’agence américaine peut être vraiment confiante quant à la possibilité de trouver une vie extraterrestre.

