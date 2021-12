Alerte : Des messages frauduleux de CTT circulent

Académie du Développement Personnel Oracle des Messages de l'amour

Avez-vous envie de rencontrer un homme qui vous aime et que vous aimez ? Vous posez-vous des questions sur votre relation amoureuse actuelle ? Si vous avez envie d’y voir plus clair sur les hommes que vous rencontrez ou sur votre relation amoureuse, l’oracle de l’Amour vous apporte guidance et vérité sur votre situation. Pour vous libérer de vos peurs et ouvrir à nouveau votre cœur, l’oracle vous aide, pas à pas, à retrouver confiance en vos ressentis et choisir la bonne personne pour partager votre vie. Auteure : Peggy Tournigand Illustratrice : Francesca Volchitza Taille des Cartes : 93x134mm