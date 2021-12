L’administrateur des licences révèle que HDMI 2.1a arrive au CES 2022

Pourquoi c’est important : la semaine dernière, le forum HDMI a dévoilé une autre mise à jour de la norme HDMI 2.1, ajoutant une nouvelle fonctionnalité HDR juste à temps pour le CES 2022. Même si cela change ou non la donne, l’introduction de HDMI 2.1a a probablement gagné n’atténue pas la confusion actuelle entourant les spécifications HDMI.

Le 21 décembre, HDMI Licensing Administrator (HDMI LA) a dévoilé HDMI 2.1a lors d’un point de presse virtuel pré-CES 2022. La norme est livrée avec une seule nouvelle fonctionnalité appelée Source-Based Tone Mapping (SBTM), qui permet d’optimiser les notes TFT Central des signaux HDR.

Le HDMI LA explique que SBTM déchargera une partie du traitement HDR que l’affichage gérait auparavant vers l’équipement délivrant le signal. Il est spécialement conçu pour les PC et les jeux et devrait permettre aux appareils de combiner des graphiques HDR, SDR et HDR dynamiques pour créer l’image souhaitée par les développeurs. Cela peut aider si un logiciel affiche une image dans l’image SDR dans un signal HDR ou si une fenêtre sur l’ordinateur de quelqu’un utilise HDR et une autre ne l’est pas. Le mappage de tons basé sur la source ne remplacera pas les technologies telles que HDR10.

Les utilisateurs n’auront probablement pas à acheter de nouveau matériel pour utiliser HDMI 2.1a. Les fabricants ajouteront probablement SBTM via des appareils et afficheront les mises à jour du micrologiciel. N’importe quel câble HDMI peut prendre en charge cette fonctionnalité.

The Verge rapporte que HDMI 2.1a apparaîtra au CES 2022, bien que le HDMI LA lui-même ne soit pas là. Les organisateurs prévoient d’organiser l’événement en personne au lieu de virtuellement comme le CES 2021. Cependant, de nombreuses entreprises se sont retirées en raison de préoccupations concernant la variante Omicron. Jusqu’à présent, Microsoft, Intel, GM, AMD et MSI font partie de ceux qui ont annulé leur intention d’y assister.

Comme toutes les autres fonctionnalités associées à HDMI 2.1, SBTM ne sera pas nécessaire pour qu’un appareil porte le label HDMI 2.1a. Plus tôt ce mois-ci, il a été révélé que tout appareil conforme à la norme HDMI 2.0 peut également être étiqueté comme HDMI 2.1, et maintenant apparemment aussi HDMI 2.1a. Cette position déroutante du HDMI LA continue de remettre en question la signification de ces étiquettes.