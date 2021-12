Il y a 3 astéroïdes en route vers la Terre qui nous visiteront en janvier 2022

L’un a la taille d’un bus et vole à grande vitesse. Un autre est petit et lent. Le dernier à passer en janvier est le plus grand de tous. Ces roches qui visiteront le voisinage de la Terre au début de la nouvelle année ne présentent aucun danger, bien que l’une d’entre elles ait encore son chemin incertain. Cependant, la NASA affirme que parmi les astéroïdes connus, aucun ne frappera la Terre au cours des 100 prochaines années.

Il est à noter qu’aucune de celles-ci n’est aussi « menaçante » que celle qui s’est approchée de notre planète le 17. Elle mesurait environ 2 km de large.

2014 YE15, le premier astéroïde à nous souhaiter une bonne année

Début 2022, le monde de l’astronomie a déjà plusieurs motifs d’intérêt. Cela commence par le passage d’un astéroïde, le YE15 2014, qui, compte tenu de sa taille, similaire à la taille d’un bus, ne présente aucun danger apparent. Il passera près de la Terre à environ 7,4 millions de kilomètres (environ 19 fois la distance entre la Terre et la Lune, qui est de 384 633 km) le 6 janvier.

Étant donné que la NASA considère les objets de plus de 50 mètres comme « potentiellement dangereux », dans ce cas, l’astéroïde 2014 YE15 n’est pas considéré comme une menace.

Cependant, même s’ils sont considérés comme inoffensifs, ces corps célestes ne doivent pas être ignorés. En 2013, un astéroïde de 20 mètres a explosé au-dessus de la ville russe de Chelyabinsk, libérant une énergie équivalente à environ 33 explosions de bombes atomiques.

En conséquence, plusieurs bâtiments ont été endommagés et environ 1 500 personnes ont été soignées pour des blessures causées par les séquelles de l’explosion.

L’astéroïde 2020 AP1 pourrait entrer en collision avec la Terre

Le deuxième astéroïde sera 2020 AP1 d’environ 5 mètres de diamètre et fera son approche la plus proche de la Terre le 7 janvier.

Initialement, ce petit astéroïde n’avait aucune chance de collision avec notre planète, cependant, selon de nouvelles données publiées par le Jet Propulsion Laboratory de la NASA, il existe une grande incertitude sur sa trajectoire, ce qui peut le placer (selon l’estimation la plus pessimiste) sur une collision. cours avec notre planète. L’astéroïde se déplace à une vitesse très lente, inférieure à 6 km/s.

La raison de la grande incertitude concernant le passage le plus proche de l’astéroïde 2020 AP1 le 7 janvier 2022, est le fait que les astronomes ne l’ont pas observé depuis un certain temps. Actuellement, la prévision moyenne est que l’astéroïde 2020 AP1 passera à 1,5 million de km du centre de la Terre, avec une incertitude de 2,5 millions de km.

En effet, même la date de passage est incertaine. Bien que certains calculs pointent vers le 7 janvier, l’astéroïde pourrait « arriver plus tard » 8 jours.

2013 YD48 est déjà un rocher « dangereux »

Le 3 et dernier janvier traversera notre quartier le 12. Cet astéroïde nommé 2013 YD48 mesure entre 80 et 180 mètres de diamètre. L’objet voyage dans l’espace à une vitesse de 14,81 km/s.

Son passage par ici s’effectue à une distance d’environ 5,59 millions de kilomètres de la Terre, considérée comme spatialement proche. Pourtant, malgré la proximité, les experts assurent qu’il n’y a aucun risque de collision avec notre planète.

Selon des études de la NASA, qui surveillent en permanence les objets potentiellement dangereux, il n’y a « aucun astéroïde connu » qui présente un quelconque danger « pour le moment » pendant au moins les 100 prochaines années.