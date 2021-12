Le gameplay du projet Wunderwaffe dévoilé

Comme révélé ici, le jeu Project Wunderwaffe est en cours de développement par les studios polonais Gameparic.

Le jeu a récemment reçu une bande-annonce de gameplay qui nous montre un peu comment les choses se passent. Viens voir…

Project Wunderwaffe est un jeu de stratégie qui combine la gestion de base/ville et l’expansion. C’est aussi un titre qui nous permet de créer une version alternative pour la fin de la Seconde Guerre mondiale.

La Seconde Guerre mondiale touche à sa fin, mais les nazis espèrent encore qu’il sera possible de reprendre le contrôle de la guerre.

Ainsi, le joueur est invité à construire une base militaire secrète où il peut développer et fabriquer des armes avec une puissance jamais vue auparavant. Si nous réussissons, nous pourrons inverser la tendance, encore une fois en faveur de la machine de guerre allemande.

Project Wunderwaffe a récemment reçu une bande-annonce de gameplay, montrant comment le jeu est déjà et, d’après les captures d’écran, il semble assez intéressant.

D’après les images publiées, les similitudes avec Fallout Vault sont grandes. Le joueur devra gérer et étendre ses installations secrètes, situées dans un vaste et complexe labyrinthe de tunnels et de galeries souterraines.

En plus de la gestion et de l’extension des installations, le joueur devra également se soucier de les défendre. En effet, les troupes soviétiques sont à proximité et il peut même être nécessaire d’engager le combat pour les empêcher de découvrir et de détruire le laboratoire.

Au fil du temps, nous sommes capables de transformer notre base souterraine en installations autosuffisantes et elle deviendra une véritable forteresse.

Project Wunderwaffe n’a toujours pas de date de sortie concrète et sortira sur PC.