MIUI 13 – Sachez quand votre smartphone Xiaomi sera mis à jour

Hier, Xiaomi a fait connaître tous les détails de son MIUI 13. Bien sûr, il commencera à être disponible à un stade précoce en Chine, mais ensuite la version mondiale atteindra le reste du monde… de manière progressive.

Les plans de lancement commencent déjà à être dévoilés.

MIUI 13 est bien plus qu’un système d’exploitation pour smartphone. Le système de Xiaomi sert les tablettes, les téléviseurs et autres appareils intelligents, afin qu’ils fonctionnent plus facilement et dans leur propre environnement.

Pour le marché chinois, il existe déjà une liste qui révèle plus en détail les intentions de Xiaomi pour le lancement des mises à jour MIUI 13 pour différents appareils.

Quant au marché mondial, la version stable de MIUI devrait commencer à être expédiée au premier trimestre 2022 sur le premier lot de smartphones. Cette liste a été partagée dans la communauté Xiaomi par l’équipe dédiée à MIUI.

Premiers smartphones à recevoir MIUI 13 (version globale stable)

Mi 11

Mi 11 Ultra

Mi 11i

Mi 11X Pro

Mi 11X

Xiaomi 11T Pro

Xiaomi 11T

Mi 11 Lite

Mi 11 Lite 5G

Xiaomi 11 Lite 5G NE

Xiaomi 11 Lite NE

Xiaomi Pad 5

Redmi 10

Redmi 10 Prime

Redmi Note 8 (2021)

Redmi Note 10 Pro

Redmi Note 10 Pro Max

Redmi Note 10

Redmi Note 10 JE

