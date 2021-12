Aito M5 : le SUV électrique de Huawei qui rivalise avec le Tesla Model Y

Les géants de la technologie cherchent à s’emparer du segment automobile. Avec des véhicules passant du concept mécanique au concept technologique, en passant par l’électrification de ce marché, des marques telles que Xiaomi, Huawei, Google, Apple, entre autres, semblent avoir des produits prêts à concurrencer les constructeurs automobiles traditionnels. Preuve en est cet Aito M5, premier SUV électrique de Huawei qui devrait arriver sur le marché dès février 2022.

La société chinoise a présenté le SUV, qui devrait coûter environ 30 000 euros, et qui selon elle est meilleur que le Tesla Model Y.

Aito M5, le rival de Tesla Model Y

Huawei fait officiellement son entrée sur le marché automobile chinois. La multinationale, jusqu’ici connue pour ses appareils électroniques grand public et impliquée dans des différends entre Pékin et les pays occidentaux sur la sécurité des réseaux de télécommunications, a dévoilé l’Aito M5.

Il s’agit d’un SUV électrique à autonomie étendue, équipé d’un prolongateur d’autonomie thermique, composé d’un moteur quatre cylindres de 1,5 litre, qui a pour fonction de recharger les batteries.

1 200 km d’autonomie

Au cours de la présentation, Richard Yu, qui cumule les rôles de directeur exécutif, chef de division grand public, et également chef de division de la division Intelligent Automotive Solution BU chez Huawei, a révélé que les livraisons devraient débuter aux alentours du 20 février 2022, vingt jours après Chinese Lunar. Nouvel An.

L’Aito M5 n’est que le premier modèle d’une famille de modèles développés avec le partenaire Seres et destinés à concurrencer directement et explicitement Tesla, notamment en termes de prix.

La liste de prix, incitations comprises, commence à 250 000 yuans (environ 34 600 euros) pour la version standard à propulsion arrière, contre 280 000 yuans pour le modèle Y produit à Shanghai. La gamme comprend également une variante à traction intégrale avec deux moteurs par essieu (280 000 yuans, environ 39 000 euros) et une version haut de gamme pour 320 000 yuans (44 000 euros).

Yu garantit également que les caractéristiques techniques de l’Aito M5 sont supérieures à celles de la Tesla Model Y ou d’autres voitures haut de gamme, notamment une puissance maximale de 365 kW et une autonomie plus longue : la société a indiqué une autonomie, calculée sur le NEDC cycle, de 1 195 kilomètres sur une seule charge.

Le SUV électrique de Huawei apporte HarmonyOS

Le système de propulsion électrique, appelé DriveOne, équipé de moteurs synchrones à aimants permanents à l’arrière (la variante à traction intégrale a des moteurs asynchrones à l’avant), est couplé à HarmonyOS, un véritable écosystème propriétaire Huawei qui comprend une gamme d’appareils avancés, à commencer par un tableau de bord intelligent pouvant interagir avec n’importe quel autre appareil électronique du géant chinois.

À divers endroits, la diversité technologique est présente, du logiciel utilisé au matériel qui permet une expérience utilisateur combinée avec les appareils grand public de la marque.





Le véhicule est également équipé de différents types de caméras (CMS, DMS, DVR et APA) et de radars à ultrasons et à ondes millimétriques pour activer les fonctions de conduite assistée L2+.

Aito M5