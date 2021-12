Top 10 Des Séries Les Plus Piratées De L'année 2021

La fin de l’année se rapprochant de plus en plus, il est désormais temps de revenir sur ce qui s’est passé en cette année 2021. Concernant les contenus cinématographiques, il est aussi d’usage de faire un tour d’horizon du meilleur, du pire, le plus regardé et aussi le plus téléchargé sur Internet.

Alors, aujourd’hui, nous vous proposons la liste TOP 10 des séries les plus piratées en 2021. Jetons donc un coup d’œil dessus.

TOP 10 : La série la plus piratée de 2021

Comme chaque année, nous sortons la série la plus piratée de l’année qui touche à sa fin. Ce sont des données collectées via BitTorrent et font référence au contenu téléchargé à partir de sites torrent. Voyons ce qu’ils étaient :

10 – La roue du temps

Moiraine, qui est membre d’une organisation magique, emmène cinq jeunes hommes dans un voyage plein de défis et pense que l’un d’eux pourrait être le Dragon Reborn, un homme puissant qui, selon la prophétie, sauvera ou détruira le monde.

Cette série 2021 a remporté la 10e place dans le TOP des séries les plus piratées de cette année.

9 – Arcane

À Piltover et Zaun, villes jumelles mais rivales, deux sœurs se battent de part et d’autre d’une guerre entre des technologies et des idéaux divergents.

Arcane est la 9ème série la plus piratée de 2021.

8 – Rick et Morty

Il s’agit d’une série sur les voyages loufoques dans le temps et dans l’espace et sur les univers parallèles avec Rick, un scientifique souffrant d’un problème d’alcool, et son petit-fils Morty, un adolescent moins brillant que son grand-père.

Rick & Morty était la huitième série la plus piratée cette année. En 2020, il était à la sixième place et est le seul de la liste à être présent l’année dernière.

7 – Fondation

Il s’agit d’une série de science-fiction basée sur la série de livres du même nom d’Isaac Asimov, publiée entre 1933 et 1951. Et c’était la septième plus piratée de 2021.

6 – Et si… ?

Dans cette série créée pour Disney+, vous pouvez ré-imaginer les plus grands événements de l’univers Marvel et réfléchir aux réalités qui pourraient naître.

Et qu’est-ce qui se passerait si…? a obtenu la 6ème place de ce TOP 10.

5 – Oeil de faucon

Egalement créée pour Disney+ et également développée par Marvel, cette série est basée sur les personnages Clinr Barton et Kate Bishop. Elle se situe au milieu du tableau et était la cinquième série la plus piratée de 2021.

4 – Le Faucon et le Soldat de l’Hiver

Falcon et le Soldat de l’Hiver sont obligés de former un duo incompatible et de se lancer dans une aventure mondiale qui doit tester à la fois leurs capacités de survie et leur patience.

Le Faucon et le Soldat de l’Hiver occupe la quatrième place de ce TOP 10.

3 – Le sorceleur

Geralt de Rivia, un chasseur de monstres mutants, voyage vers son destin dans un monde chaotique où les humains sont plus diaboliques que les monstres eux-mêmes.

The Witcher obtient ainsi la médaille de bronze dans la série la plus piratée de 2021.

2 – Loki

Loki est également une série Marvel créée pour Disney+ et basée sur le personnage du même nom. Il a réussi à être le deuxième plus piraté cette année.

1 – WandaVision

Voici la série la plus piratée de 2021. WandaVision a eu du succès non seulement sur Disney+, mais aussi sur des sites torrent où chacun de ses épisodes a été téléchargé des millions de fois.

Le couple Wanda et Vision vivent dans leur vie de banlieue parfaite, mais commencent à soupçonner que tout n’est pas comme il y paraît.

Il convient de noter que le trafic BitTorrent ne représente qu’une petite partie de tout le piratage dans le monde. Ainsi, les données d’autres services ne sont pas incluses dans ces résultats.

Avez-vous vu une de ces séries ?