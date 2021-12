Microsoft, Intel, AMD et MSI annulent leur présence physique au CES 2022 en raison de COVID-19

Comme nous l’avons vu à travers les différents canaux d’information, la pandémie de COVID-19 se propage toujours à plein régime, plusieurs cas positifs apparaissant en grand nombre à travers le monde. La variante Omicron inquiète non seulement les autorités sanitaires, mais aussi la population en général et les entreprises.

En ce sens, les plans et projets prévus maintenant pour le début de l’année peuvent être sérieusement compromis et conditionnés. Et maintenant, nous savons que les géants Microsoft, Intel, AMD et MSI ont annulé leur présence physique à l’événement CES 2022.

Le CES 2022 (Consumer Electronics Show) se déroulera du 5 au 8 janvier, avec d’autres journées dédiées notamment à l’annonce des produits des grandes marques technologiques. Et pour cette nouvelle année qui s’annonce, de nombreuses nouveautés pour ce secteur sont attendues. Cependant, il y aura des changements qui n’étaient pas prévus dans l’ordre du jour.

Microsoft, Intel, AMD et MSI ne seront pas physiquement présents au CES 22

Les géants Microsoft, Intel, AMD et MSI ont annulé leur présence physique au CES 2022 par mesure de précaution en raison de l’énorme augmentation des cas de COVID-19 à nouveau partout dans le monde. Ce sont les entreprises les plus récentes à annuler leur action sur le champ, et ce sont des noms qui rejoignent beaucoup d’autres, tels que Lenovo, T-Mobile, Amazon, Facebook, GM, Twitter et Google.

Ainsi, de plus en plus d’entreprises ont choisi de ne pas être présentes à l’événement, afin de protéger leurs salariés de la nouvelle vague de contamination.

Cependant, selon les informations, la Consumer Consumer Technology Association (CTA), l’entité à l’origine de l’événement, a voulu camoufler les premières « annonces » d’entreprises qui ont annulé leur présence dans le régime présentiel. À son tour, le CTA a mentionné que les pénuries et les retards logistiques seraient responsables du manque de détails sur les entreprises à l’ordre du jour de l’événement.

Comme nous l’avons déjà évoqué, AMD devait dévoiler lors de cet événement sa nouvelle gamme mobile Ryzen 6000H, basée sur la microarchitecture 6nm Zen3, ainsi que des nouveautés concernant ses GPU. Intel attend avec impatience la présentation de la gamme de GPU Arc Alchemist et de la 12e génération de processeurs Alder Lake-P.