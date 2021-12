Nintendo prévient que le stock de consoles Switch va diminuer dans les prochains mois

La rareté du matériel se fait encore sentir, et vous êtes certainement tombé sur des produits en rupture de stock en magasin lors de vos achats de Noël. De plus, il semble qu’il s’agisse d’un problème qui ne sera pas entièrement résolu à court terme.

En ce sens, c’est maintenant le président de Nintendo, Shuntaro Furukawa, d’avertir que le stock de sa populaire console de jeux vidéo Nintendo Switch commencera à diminuer au cours des prochains mois.

Le stock de Nintendo Switch pourrait s’épuiser dans les prochains mois

Selon le président de la société japonaise, Shuntaro Furukawa, Nintendo Switch commencera à manquer de stock sur le marché au cours des prochains mois. C’est un problème qui se développe depuis cette année, et la société a déjà réduit de 1,5 million d’unités ses prévisions de livraison de consoles sur le marché dans le dernier rapport fiscal. Concrètement, cette réduction se traduit par un passage de 25,5 millions de Nintendo Switch à 24 millions.

L’exécutif a déclaré mardi que « L’approvisionnement de la console de jeux vidéo de pointe de la société, Nintendo Switch, pourrait s’arrêter au début de 2022. Les pénuries mondiales de semi-conducteurs et les perturbations logistiques auront un impact« .

Mais c’est probablement une nouvelle que beaucoup attendaient, car les consoles les plus convoitées, telles que la PlsyStation 5 de Sony et la Xbox Series X de Microsoft, sont pratiquement épuisées dans tous les magasins du monde. Jusqu’à présent, Nintendo Switch a toujours réussi à avoir des unités disponibles à l’achat, et même au moment de la ruée vers les magasins pour les achats de Noël, nous pouvions voir des exemplaires exposés à la vente.

Cependant, la chance de Nintendo, et des clients qui souhaitent acheter votre console, pourrait bientôt changer. Et on peut donc s’attendre à ce que les premiers mois de 2022 se fassent sentir en manque de ces appareils. Cette prédiction est déclenchée par la pénurie de puces qui dure depuis un certain temps, aggravée par le nombre d’unités vendues pendant le Black Friday et la période des fêtes.

