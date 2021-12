Auto-programmation : Vaccination des enfants entre 5 et 11 ans

Selon la Direction générale de la santé (DGS), les enfants entre 5 et 11 ans peuvent désormais s’auto-programmer pour recevoir le vaccin COVID-19. Ce rendez-vous est exclusif pour les 6 et 9 janvier.

Rappelons que la décision de vacciner la tranche d’âge de 5 à 11 ans résultait de la recommandation de la Direction Générale de la Santé, après audition de la Commission Technique de Vaccination et considération des questions logistiques.

Vaccination : 95 000 enfants de 9 à 11 ans ont déjà reçu la première dose

Ce sera la deuxième période dédiée exclusivement à la vaccination des mineurs, après que plus de 95 000 enfants entre 9 et 11 ans ont reçu la première dose du vaccin pédiatrique de Pfizer le week-end du 18 et 19 de ce mois.

Les enfants présentant des comorbidités auront la priorité pour se faire vacciner, quel que soit leur âge, du moment qu’ils disposent d’une prescription médicale, se rendant simplement dans les centres pour se faire vacciner contre le SARS-CoV-2.

Selon le communiqué publié par les Services Partagés du Ministère de la Santé (SPMS)…

Ces quatre jours sont dédiés exclusivement à la vaccination pédiatrique et anticipent la possibilité de vacciner les enfants âgés de 5 et 6 ans

Selon le planning du groupe de travail, la vaccination de la deuxième dose pour les enfants de moins de 12 ans devrait avoir lieu entre le 5 février et le 13 mars.

La direction générale de la santé a également révélé que « les personnes âgées de 40 ans ou plus, qui ont été vaccinées avec le vaccin de Janssen pendant 90 jours ou plus, peuvent désormais utiliser des centres de vaccination portes ouvertes ».

La modalité « portes ouvertes » est également en place pour booster la vaccination de toutes les personnes âgées de 60 ans et plus contre le COVID-19 et/ou contre la grippe, ajoute-t-il.

Les autorités sanitaires conseillent aux utilisateurs de vérifier les horaires avant de se rendre dans un centre de vaccination, notant que les périodes de l’après-midi « ont généralement moins d’affluence ».

Le COVID-19 a fait plus de 5,40 millions de morts dans le monde depuis le début de la pandémie, selon le dernier bilan de l’Agence France-Presse.

Au Portugal, depuis mars 2020, 18 909 personnes sont décédées et 1 303 291 cas d’infection ont été enregistrés, selon les données de la Direction générale de la santé.

La maladie respiratoire est causée par le coronavirus SARS-CoV-2, détecté fin 2019 à Wuhan, une ville du centre de la Chine, et actuellement avec des variantes identifiées dans plusieurs pays.

Une nouvelle variante, l’Ómicron, considérée comme préoccupante par l’Organisation mondiale de la santé (OMS), a été détectée en Afrique australe, mais depuis que les autorités sanitaires sud-africaines ont alerté le 24 novembre, des infections ont été signalées dans au moins 110 pays. dominant au Portugal.

Planification des vaccins