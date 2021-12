Utilisez-vous Waze pour conduire ? Veuillez noter que les radars ne sont plus annoncés

En tant que l’une des applications de navigation les plus utilisées, Waze est essentielle pour de nombreux conducteurs. Ils dépendent de lui pour le guidage et les informations routières. Cette application révèle maintenant un problème qui limite son utilisation.

Même si ce n’est pas une situation qui affecte tous les utilisateurs, cela peut entraîner des problèmes. Les plaintes révèlent que Waze a cessé de faire de la publicité pour les radars, laissant les utilisateurs se débrouiller seuls.

Une interface parfaitement adaptée aux conducteurs

Malgré une interface plus minimaliste, par rapport à Google Maps, Waze n’offre pas moins d’informations. Il est conçu pour donner aux utilisateurs une plus grande concentration sur la conduite et moins sur le smartphone ou un autre appareil.

Ainsi, et avec cette philosophie, les conducteurs dépendent toujours des instructions que propose Waze. C’est là que réside le dernier problème avec cette application et ce service, car cette application n’annonce plus les radars.

Les alertes radars ont disparu

Ceux-ci continuent d’être affichés sur l’interface Waze, mais ne sont tout simplement pas annoncés aux utilisateurs, comme c’était normal et même prévu. Ainsi, les conducteurs sont obligés de porter une attention supplémentaire à l’interface, ce qui n’était pas prévu.

Les cas où cette situation se produit s’accumulent, confirmant qu’il s’agit d’un réel problème. Il y a déjà un post sur les forums Waze, où cette situation est décrite, et la réponse de Google est d’informer que ces alertes devraient être émises.

Waze n’annonce pas quelque chose d’essentiel

Il y a encore plus d’informations, qui semblent un peu hors contexte. Google indique que ces alertes mettent quelques minutes à apparaître après avoir été signalées et qu’elles peuvent être supprimées si elles reçoivent des votes négatifs d’autres utilisateurs.

Il s’agit d’une aide qui dans de nombreux cas est essentielle pour les utilisateurs. En signalant les zones avec radars, les conducteurs ajustent leur posture et essaient de ne pas se faire imposer, tout en respectant les limitations de vitesse.