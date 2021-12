Il y a un nouveau problème dans Windows 11 qui l’empêche d’afficher les bonnes couleurs

Même avec son arrivée récente sur le marché, Windows 11 n’a pas connu de nombreux problèmes. Celles-ci sont rapidement gérées par Microsoft, ce qui les élimine. Un nouveau défaut est désormais présent et a même été reconnu.

Après quelques réclamations, un problème avec les couleurs de Windows est identifié. Cette faille provoque des problèmes dans l’utilisation de certaines applications et empêche la bonne utilisation de Windows 11.

Ce nouveau problème de Windows 11, bien que non visible dans l’immédiat, pourrait affecter de nombreux utilisateurs. Ceux-ci auront des problèmes de présentation des couleurs sur le nouveau système Microsoft et sur certains moniteurs, notamment HDR.

D’après ce qui est décrit, après la mise à niveau de Windows 11, certains programmes de retouche d’images peuvent ne pas restituer correctement les couleurs sur certains moniteurs HDR. Cela se voit souvent avec des couleurs blanches, qui peuvent être affichées en jaune vif ou dans d’autres couleurs.

Bien entendu, la recommandation la plus évidente, les mises à jour immédiates des applications, n’aura aucun impact sur le problème et sa résolution. La faille est du côté de Windows 11 et Microsoft s’emploiera déjà à la résoudre.

Ce problème se produit lorsque certaines API de rendu des couleurs Win32 renvoient des informations ou des erreurs inattendues dans des conditions spécifiques. Tous les programmes de gestion des profils de couleurs ne sont pas affectés et les options de profil de couleurs disponibles sur la page des paramètres de Windows 11, y compris le panneau de configuration des couleurs de Microsoft, devraient fonctionner correctement.

Les informations fournies par Microsoft sont encore très rares, mais le géant du logiciel se penche déjà sur le sujet. Apparemment, cela affecte la version 21H2 de Windows 11 et un correctif est attendu sous peu. Cela sera entravé par le temps que nous traverserons.

Bien que n’étant pas complètement gênante, cette situation est anormale dans Windows 11. Microsoft prendra déjà les mesures appropriées et bientôt il y aura des nouvelles, qui devraient être sous la forme d’une mise à jour, qui éradiquera définitivement le problème.